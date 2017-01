Pumpido: "La idea está"

Pasó el tercer partido amistoso para Unión y si bien Juan Pablo Pumpido decidió no colocar todavía un equipo titular, atendiendo a los que terminaron jugando el año pasado, lo cierto es que el saldo es positivo si se tienen en cuenta los resultados, ya que ante Aldosivi ganó uno y empató el otro, frente a Quilmes se impuso en los dos y contra Atlético de Rafaela se quedó con la victoria en un cotejo e igualó en el otro.

Si bien es incierto todavía cuándo arrancará el torneo, debido a las negociaciones que mantienen el gobierno y los clubes de AFA para terminar con el contrato del Fútbol para Todos, lo concreto es que Pumpido prefiere tener a todos los jugadores motivados de la misma manera y no mostrar sus cartas pensando en el regreso de la competencia oficial, que lo tendrá al Tate visitando a River en el Monumental.

Luego de los minutos de fútbol frente a la Crema, el entrenador hizo un análisis de lo que mostraron sus equipos y se refirió a otros temas puntuales, como las lesiones que les impidieron a Rolando García Guerreño y Leonardo Sánchez participar de ambos ensayos.

"El balance es positivo ya que los jugadores terminaron bien, no hubo lesiones. Leo (Sánchez) tenía una molestia en la espalda y en la entrada en calor le molestó por lo que preferimos que no juegue. Obviamente que los jugadores terminaron cansados por el calor pero se consiguió lo que queríamos que era sumar volumen de juego", arrancó diciendo el DT de la entidad de la Avenida.

Y agregó: "Lo de Leo Sánchez es una lesión distinta a la que tuvo en la parte final del año, mientras que (Rolando) García Guerreño tenía cargado los gemelos y por eso preferimos que no haga fútbol".

En otra parte del diálogo, a Pumpido se lo consultó sobre si apostar siempre por los mix en los amistosos no le quitaba la posibilidad de consolidar a un equipo titular y respondió: "No, mi base es todo el plantel. El día que decida empezar a armar un equipo para jugar con River lo empezaré a hacer. Están todos ganándose el lugar y compitiendo por un puesto. Es la forma con la cual laburamos nosotros y lo venimos haciendo desde Reserva y nos dio resultados. Nuestra forma de trabajar es distinta a la que están todos acostumbrados a ver pero creemos y confiamos que es la mejor".

Y siguió justificando la implementación del mix de la siguiente manera: "Nosotros queremos implementar una idea que se la tenemos que inculcar a todos. No a un equipo sí y a otro no. La idea es mezclar ya que vemos que (Jonatan) Fleita jugó poco con Sánchez y está bueno que en los amistosos lo puedan hacer juntos, también notamos que García Guerreño y Sandona tampoco lo hicieron con frecuencia, y que en cambio Sánchez y García Guerreño lo hicieron muchas veces y entonces ya se conocen. De esta manera se van conociendo, creemos que es la mejor para esta situación y para esta pretemporada. Esto continuará hasta que lo decidamos de ir perfilando un equipo para River. Los jugadores están todos bien por lo que no hay apuro para definir a un equipo".

Por último, se le preguntó sobre si le daba importancia al funcionamiento del equipo en esta clase de partidos y dijo: "Buscamos darle más importancia a la tenencia y al juego asociado, en Mar del Plata queríamos llenar de volumen de fútbol a la parte física. Ahora ya buscamos otras cosas, se vieron por momentos. Se vio un buen juego asociado, los goles fueron de jugadas asociadas. La idea está y los jugadores la ejecutan. Los jugadores se van soltando y se nota que se están preparando para un semestre importante".