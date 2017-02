"Pumpido me da más libertad"

Con el correr de los años Emanuel Britez se fue transformando en uno de los referentes ineludibles que tiene el plantel de Unión. Su temperamento muchas veces le jugó en contra, producto del cual vio la tarjeta roja en reiteradas ocasiones. Sin embargo, los diferentes cuerpos técnicos que pasaron por la institución, sobre todo Leonardo Madelón, le supieron tener paciencia y darle el tiempo necesario para que hoy sea uno de los jugadores más importantes del plantel desde lo futbolístico y también por la ascendencia sobre sus compañeros.





El defensor tatengue hizo un balance de lo que viene siendo la pretemporada del equipo y sobre lo que le pide Juan Pablo Pumpido, en esta nueva etapa. En el inicio de la charla, manifestó: "Hoy tengo más libertad para jugar, ya que el técnico me deja pasar mucho más al ataque. En cambio Leo (Madelón) solamente me permitía hacerlo dos o tres veces y luego mantener el orden en defensa. Hoy tengo la libertad de pasar cuando se da el espacio y con más convicción a la hora de atacar. Por suerte ya marqué dos goles en los amistosos y espero arrancar de esta manera".

Sin embargo, más adelante Britez aclaró: "Tampoco voy a pasar todo el tiempo, tengo la obligación de hacerlo cuando la jugada está del otro lado y se limpia para el sector derecho; si el Pipa (Diego Villar) se cierra tengo obligación de pasar. Pero depende de los espacios, hay que buscar los momentos del partido. Hay rivales donde seguramente el volante se va a quedar y no va a bajar, ahí tengo la libertad de pasar, en cambio hay otros donde el volante me va a seguir. Por eso hay que ver los rivales que nos van tocando".





—¿Qué opinión te merece toda la incertidumbre que envuelve al fútbol sobre el regreso de la actividad?

—Ya pasó el torneo pasado y estamos acostumbrados. Lo que nos molesta es que no sabemos el día que vamos a arrancar; por suerte estamos jugando muchos amistosos para llegar con rodaje. Es bueno sumar minutos y seguir trabajando, esperemos que se solucione todo. Por suerte nosotros estamos acomodados a nivel económico, pero tengo compañeros en la B Nacional y también en Primera que les deben cuatro o cinco meses. Me pongo en el lugar de ellos y debe ser difícil. También me pongo en el lugar de los empleados de los clubes y debe ser muy duro, esperemos que se solucione todo. Nosotros por nuestra parte tenemos que seguir entrenando de la misma manera, tenemos que ganar tiempo.





—¿Qué creés que le está faltando al equipo?

—Creo que nos está faltando un poco más de tenencia de tres cuarto de cancha hacia adelante y romper rápido, lo que estamos generando es hacer dos o tres toques rápidos y romper por afuera, nuestra idea es tratar de salir jugando claro. A medida que vayan pasando los amistosos, lo vamos a ir encontrando. Por momentos en varios de los amistosos de Mar del Plata se vio, eso es lo importante. De a poquito nos van saliendo las cosas.

—¿Cómo te llevás en sociedad con Villar por la derecha?

—Muy bien, Rulo (Lucas Algozino) no puede arrancar por cinco amarillas. Pipa es una opción, si se pone bien el Pitu (Mauro Cejas) es otra alternativa. Hace tres partidos que vengo jugando con Pipa, que tiene mucha experiencia. Yo le doy seguridad desde atrás para que él tenga el panorama más claro para pasar al ataque.





Por último, el subcapitán tatengue se refirió a la jugada del penal ante Patronato donde decidió entregarle la pelota al arquero Sebastián Bértoli al considerar que no había sido penal y contó: "Fue un partido muy lindo, tengo excompañeros y amigos en Patronato, veo de frente la jugada y veo que le pega en el brazo al jugador de Patronato, no es que estiró la mano. El árbitro estaba un poco de costado y lo entiendo, le dije a Bértoli que se la iba a dar, porque entendí que si pateaba y lo hacía, podían llegar a empezar los roces que no tienen que darse en un amistoso. El partido estaba saliendo lindo, los dos estábamos jugando bien y para que no se generara nada raro decidí dársela, con el acuerdo de mis compañeros".