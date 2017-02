Pumpido: "Mi opinión es que no va a arrancar"

Los dos días de feriado por Carnaval son historia y el primer día hábil de marzo tendrá que traer definitivamente una respuesta clara respecto a la reanudación del certamen de Primera División. Unión, como el resto de los equipos, inició su semana de trabajo pensando en visitar a River, aunque el propio Juan Pablo Pumpido se encargó de afirmar: "Es la misma respuesta de siempre cuando ustedes me preguntan respecto a la vuelta del fútbol, no se sabe nada, a nosotros nadie nos confirmó nada oficial, estamos trabajando pensando que el domingo se juega, esperemos el primer día hábil para saber qué definen".





Y más adelante, agregó: "Los jugadores dicen que tomaron la medida al hablar con todos los planteles, yo estaba seguro que iba a pasar, nadie se acordaba de los jugadores, pero reclaman lo que merecen y esta es la oportunidad para ponerse al día y comenzar sin deudas".





Siempre con la meta puesta en visitar a River, pero aguardando despejar la incertidumbre de si habrá o no actividad oficial luego del paro determinado por Agremiados, Pumpido apuntó: "Vamos a ver si hacemos o no otro amistoso. Si la decisión de no jugar hubiera sido en el inicio de la semana por ahí teníamos tiempo para armar algo, de todos modos si no se juega con River vamos a hacer fútbol seguramente con la 4ª y 5ª División, que siempre nos sirve hacerlo con las inferiores".





"Pensamos en River"

Los jugadores y el cuerpo técnico rojiblanco deben calmar la ansiedad en el día a día, sabiendo que la decisión no es propia. Así lo entiende el conductor rojiblanco: "Uno trabajaba en el día a día tratando de no ver cosas negativas, por suerte este plantel respondió siempre como si estuviéramos en el torneo, estamos esperando hace dos meses, la novela continúa, estamos trabajando pensando en jugar el domingo con River".





La llegada de Erramuspe

"Va a tener mas días de conocimiento con los jugadores si no arranca el torneo y a Rodrigo le sirve más que al grupo. Viene trabajando, jugó para los titulares de Lanús el amistoso con Español, después estuvo entrenando con Rolo (García Guerreño) en el gimnasio porque no se sabía si uno se iba y el otro llegaba, el grupo al jugador nuevo lo incluye como pasó con Cejas y es uno más".





"Estaba convencido"

Cuando lo consultaron sobre el último amistoso contra Sarmiento, al que la prensa no tuvo acceso, apuntó: "Estaba convencido que no iba a arrancar el torneo, lo tomamos como que era el último de una serie de amistosos, yo tengo mi opinión personal, es que no va a arrancar. Fue un partido con menor intensidad que los otros, al estar a una semana el jugador se cuida, el primero fue un partido aburrido, no se generaron situaciones, se jugó con mucho cuidado, no se perdió, en el segundo hubo mucha intensidad, mucho ritmo, el césped alto hizo frenar el juego pero se sumaron 180 minutos en total, llegamos con mucho fútbol y rodaje para el inicio del torneo".





Siempre en la mira

Independiente de la determinación que tomen los dirigentes del fútbol argentino, Pumpido tiene un pormenorizado estudio de las cualidades de River, su primer rival oficial de 2017: "Se ve y se habla todo el día, tienen dudas porque si se alarga recuperan jugadores, venimos viendo desde hace mucho de River, tenemos la oportunidad de verlos seguido, tenemos todas las ediciones de los videos y nos quedamos hoy (por ayer) con el resto del cuerpo técnico trabajando en eso".

En tren de imaginar lo que puede suceder en el Monumental, acotó: "Tácticamente uno puede diagramar algo pero después la jerarquía decide. El fútbol es muy parejo y la diferencia la marcan los jugadores que estén iluminados".