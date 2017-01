Cristiano Ronaldo disculpó la presencia de Lionel Messi y de los jugadores del Barcelona en la gala de The Best y lo hizo en un discurso emotivo, más comedido que en otras ocasiones.



El portugués explicó que "me hubiera gustado que Messi estuviera esta noche en la gala junto a sus compañeros del Barça pero entiendo los motivos que les impiden estar aquí. Tiene el Barcelona un partido importante de Copa del Rey y por eso no han podido venir".



Unas palabras que agradaron a la expedición blaugrana presente en la gala.