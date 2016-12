Qué dijo sobre la internación de Vicuña

El actor Benjamín Vicuña se encuentra internado en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro desde el viernes, luego de que debiese recibir atención médica tras su llegada a Buenos Aires desde México.





En ese sentido, su ex mujer Carolina "Pampita" Ardohain afirmó: "Tendrán que ver la gente de su entorno. Yo no me voy a referir nunca a cosas personales que tengan con ver nuestra familia".





Sobre la versión que indica que existió una presunta conversación entre Vicuña y "Pampita", la modelo no lo desmintió y detalló: "Nosotros solo hablamos de los chicos y por supuesto son temas privados".





Además, admitió en diálogo con el programa "Infama" que el actor chileno "siempre va a ser parte de su familia", y razonó: "Nuestro vinculo será eterno porque tenemos hijos en común".





Según contaron en Desayuno Americano, el artista chileno se encuentra en dicho centro de salud desde el viernes 10. Si bien aún no hay un diagnóstico oficial, los médicos sospechan que Vicuña tendría un cuadro de amigdalitis causado por un virus.