Qué dijo Milagro Sala en la primera jornada del juicio en su contra

La líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, afirmó este jueves que la acusan "de algo con lo que no tenía nada que ver", en la primera jornada del juicio en el que está imputada como instigadora de amenazas denunciadas en el 2009 por el entonces senador nacional y ahora gobernador jujeño Gerardo Morales, a raíz de un "escrache" en el que le arrojaron huevos.

"Me entere de la protesta por los medios. Es mentira que organicé la protesta contra Gerardo Morales, si no hubiera dado la cara", afirmó la encarcelada dirigente en el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, en el que también están acusados otros dos referentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.

Sala sostuvo que en 2009 fue "a los medios para decir que no tenía nada que ver", en cuanto se enteró del "escrache" contra Morales y el entonces auditor general de la Nación, Leandro Despouy, cuando ambos compartían una actividad en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas en la capital de Jujuy.

"La bronca de Morales conmigo es porque soy peronista y porque he decidido militar y comenzar a defender las banderas de la dignidad, y porque no quise ir con ellos, cuando me invitaron a militar", señaló en la extensa declaración que marcó la primera audiencia del juicio.

Sala atribuyó al "rencor de Morales que en menos de seis meses me llené de tantas causas", además de la causa por los hechos de 2009 que significó para ella, según afirmó, "ocho años de persecución".

"Pero yo lo he perdonado, no le tengo rencor, no le tengo bronca, pertenezco a los pueblos originarios y nos enseñaron que a las personas que hacen daño las perdonamos internamente (...) Lo que si me duele es que mientan porque tengo familia", aseveró.

"No digo que sean todos blancas palomitas. Teníamos 20 mil compañeros y no podía controlar a los 20 mil, pero si controlábamos que no tomen (en las movilizaciones), que vayan bien y comenzamos con los cortes de ruta en la época de (el ex presidente Néstor) Kirchner. Y yo creo que esto molestaba a Morales, que los compañeros podían", sostuvo.

Sala había ingresado a la sede del TOF en San Salvador de Jujuy custodiada por personal del Servicio Penitenciario Federal, procedente del penal de mujeres del barrio Alto Comedero, donde se halla encarcelada.

De acuerdo con lo previsto, tras la jornada de este jueves, están programadas audiencias para la próxima semana, los días 18, 20 y 21.

