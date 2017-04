¡Qué dirá Wanda! Zaira Nara sorprendió a todos saludando a Maxí López

¡Increíble lo que hizo! Luego de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Maxi López, más la "icardeada" de por medio de su ex amigo, Mauro, ahora la hermana de la botinera es noticia porque le mandó un saludo a su ex cuñado por el día de su cumpleaños. Zaira Nara sorprendió a todos saludando a Maxi López por su cumpleaños.





A once meses de convertirse en la orgullosa mamá de Malaika, Zaira Nara volvió la semana pasada a la televisión: lo hizo junto a Gerardo Rozín en "Morfi, todos a la mesa".Sin necesidad de grandes escándalos mediáticos, la bella morocha encontró su lugar en la televisión y desde hoy brilla en las mañanas de Telefe."Estoy feliz, muy contenta. Tenía muchas ganas de volver a la conducción, es mi gran pasión. Volver con todo este equipo que realmente los admiro y quiero mucho a todos, es muy lindo", señalaba Zaira en una entrevista.





Y agregaba: "Fue algo hermoso, un debut soñado. Me sentí cuidada por todos porque era más que nada un debut para mí, estoy feliz porque amo conducir. Volver a Telefe y con todos los chicos que ya conozco, es como volver a mi casa".





Lo cierto es que esta mañana, a una semana de su debut, Zaira vivió un momento incómodo cuando Gerardo recordaba a los famosos que cumplen año un día como hoy. Resulta que entre ellos se encontraba el ex de Wanda, Maxi López.





Y la modelo y conductora, sin pensar, decidió saludar a su ex cuñado"Lo que pasa es que en mi familia hay muchos ex... Feliz cumple Maxi. Fue un gran cuñado que me regaló tres sobrinos hermosos", comentó la modelo y hermana de Wanda la vez que aclaró: "pero Mauro (Icardi) es mejor", dijo por las dudas entre risas para que su hermana no se enoje. ¿Qué dirá su hermana sobre esto?