Qué le dijo Abel Alario a su hijo para convencerlo de quedarse en River

"Él está bien en River. A mí la plata no me cambia la vida, lo que sí me hace feliz es saber que él esta bien", dijo el hombre desde el campo en el que trabaja Gonzalo, otro de sus hijos (el restante se llama Diego).

En declaraciones a radio Continental Abel se mostró tranquilo pese a una cantidad de dinero que podría haberle dado garantías a la familia para el futuro. "Eso de China hay que pensarlo muy bien, si pensamos en lo monetario es muy bueno pero la carrera de él recién empieza, no conozco China pero me parece que no debe ser muy fácil adaptarse allá", mencionó antes de que Lucas decidiera rechazar la oferta.

El padre del jugador destacó que Pedro Aldave, representante del jugador, es importante a la hora de definir cuestiones contractuales pero que los consejos de la vida, a veces más improtantes, se los da él: "Yo le hablo dentro de lo que está a mi alcance, le digo, pero de ahí en más las decisiones las toma él, por supuesto que me pregunta y yo le doy mi parecer", destacó.

¿Y qué le dijo?

Abel Alario contó que Lucas le preguntó qué hacer y que él le habló como padre, despojado de los intereses económicos: "Yo le dije que aguante un poquito más en River porque allá no lo ve nadie", dijo y comparó su caso con el de Carlos Tevez: "Él ya tiene su carrera hecha y allá la cierra pero Lucas es muy joven, tiene la Selección que es muy importante y si se va a China no sé, me da miedo que se pierda un poco, hay que adaptarse ahí, ver cómo te funciona la cabeza porque el rendimiento depende mucho de la cabeza...", consideró.