¿Qué le dijo Del Sel a Macri del regreso de Midachi?

Desde Punta del Este, el embajador y ex candidato a la gobernación de Santa Fe aseguró que ya le comentó al presidente Mauricio Macri su idea de dejar la política para volver a las tablas.





"Mauricio está enterado. Me pidió que le avise cuando se concrete y me dijo una frase formidable: 'primero estás vos, después la política'" aseguró Del Sel que le dijo Macri.





"Así como él me convocó una vez y le di mi apoyo y lo acompañé, hoy tengo el mismo derecho de decir 'me tomo un tiempo para lo mío', volver a actuar y estar cerca de los míos. No hay ningún problema", completó el embajador.





