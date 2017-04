¡¿Qué pasó?! ¿More Rial le fue infiel a su novio?

More Rial se la pasa mostrando en Instagram fotos junto a su novio. Se los ve felices y enamorados. Pero ahora sorprendió con un extenso texto en el que se refirió a algunas metidas de pata que habría tenido. En el mensaje le asegura a Martín Casar que lo ama y que quiere estar a su lado a pesar de todo.

"Mi amor, te amo, te quiero cuidar, te quiero acompañar, quiero hacerte sentir seguro de lo que me pasa, de lo segura que estoy sobre lo que NOS pasa", arrancó More. Pero después empezó a hablar sobre los problemas: "Perdón, perdón por mis metidas de pata, esas que te hacen enojar o poner celoso. Nunca te lastimaría y por mil razones te elijo a VOS en cada momento. No necesito más si te tengo a mi lado, porque en serio mi amor vos tenes todo, no hay nada que pueda entregarme otra persona que vos no lo hagas".

Una publicación compartida de ♡More Rial♡ (@moreerial) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 10:57 PDT



Como verán, More habla de "celos" de "otra persona" y, como dijimos, de "metidas de pata". Por supuesto, no detalló qué fue lo que pasó.





"Voy aprendiendo a medida que caminamos juntos. Aprendo a sentirme amada y aprendo a amar a instancias que no creí hacerlo jamás. Perdon por mis actitudes que muchas veces son de arrebatada o impulsiva, pero SIEMPRE escondida en la calma está mi acción de solo querer cuidarte", continúa el texto. "Sos valioso, sos inmenso, sos especial, sos calma y me entregas el amor más sincero que una persona puede recibir", agrega.





Luego vuelve a referirse a sus equivocaciones y a supuestos terceros en discordia: "Soy humana, me equivoco, no hay nada más que torpeza en cada uno de mis errores. Me hacés feliz y es todo lo que vale, todo lo que puedo fijarme. A la hora de querer mirar a alguien que no seas vos, NO PUEDO".

Y ratifica: "Quiero darte esa seguridad, la seguridad de que no existe nadie más que vos, que cada día me convencés más de ser el amor de mi vida, en todo, CON todo, me convencés en cada paso más de elegirte cada día. Gracias por la paciencia y tus ganas de seguir peleando por ésto. Prometo poner lo mismo de mí porque nada me importa más que seguir teniéndote a mi lado, caminando todo lo que nos queda juntos. TE AMO MI AMOR, SOS EL AMOR DE MI VIDA HOY Y SIEMPRE".





Por su parte, Martín Casar no hizo ningún comentario al respecto en sus redes sociales.

Acá nadie le fue infiel a nadie... Dejen de inventar tantas pelotudeces y dejen vivir en paz... Buena vida para todos esos q les encanta opinar sin saber nada de la vida Les mandamos un besito con @casarmartin Sigan hablando fantasmas Una publicación compartida de ♡More Rial♡ (@moreerial) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 10:05 PDT Fuente: TN Show