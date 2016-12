¿Qué son y para qué sirven los bots de Messenger?

Seguridad dentro de los bots





Muchos son reticentes a darle información a un bot. Sea como sea, todos los bots que están en funcionamiento a través de Facebook son aprobados por la red social. Esto significa que no estará robándote datos (aunque el consejo es no darle información sensible a no ser que sea completamente necesario).





Dar de baja la comunicación con un bot es de lo más simple y siempre está la opción de bloquearlo si es demasiado molesto y no podés borrarlo de tu lista de contactos.