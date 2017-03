¿Qué tipo de ex eres según tu signo?

Terminar una relación nunca es algo simple. Se trata de un cambio radical en el que de la noche a la mañana de una pareja nacen 2 ex. Pero qué tipo de ex eres. De los que no asumen la ruptura, de los que continúan siendo amigos como si nada o de los que hacen todo un espectáculo porque les dejaron. Descúbrelo a continuación según tu signo.





La ruptura amorosa se parece al luto. Nos hace ponernos en duda, nos conmociona, nos hiere en lo más profundo y nos obliga a adaptarnos a una nueva situación. ¿Qué hacer para salir adelante y no volver a hacer los mismos errores?





¡No te dejes vencer! Reestablece ese lazo amoroso perdido siguiendo nuestros consejos signo por signo. Comprende qué fue lo que le hizo alejarse y pon en práctica nuestras mejores recomendaciones para lograr eso que tanto deseas ¡volver a tenerle en tu vida!





Aries: Una ex que temer

Alguien del signo Aries puede volverse rápidamente un ex terrible ya que la ruptura puedes transformarse rápidamente en una cuestión de honor. Alguien de este signo puede rápidamente hacer todo lo posible porque la vida de su expareja sea un verdadero infierno. Si tu pareja es Aries lo mejor será que nunca te descubra con otra persona...





Tauro: Una ex indiferente (en apariencia)

Incluso si la ruptura le hizo daño, Tauro nunca dejará que sus emociones se vean y se mostrará perfectamente indiferente. Para alguien de este signo no hay vuelta atrás, sobre todo si es él/ella el que decidió terminar con la relación. Piénsalo bien si quieres terminar con tu pareja Tauro, ya que se trata de personas rencorosas que nunca olvidan el daño que le hicieron.





Géminis: Una ex filosófica

En el momento de la ruptura Géminis estará furioso/a. Pero luego de algún tiempo y mucha reflexión se dirá que perdió uno/a porque encontrará 10, la vida continúa. Géminis se dirá más temprano que tarde que esta ruptura era lo que tenía que pasar, que se trata de algo positivo y se concentrará en mirar hacia adelante.





Cáncer: Una ex respetuosa

Cuando una relación se termina para Cáncer, el respeto por la persona permanece intacto. Suele sucederle a las personas de este signo que no comprenden que la relación se terminó y que en cierta manera se sienten todavía en pareja. La manera de superar un amor para Cáncer es encontrar el gran amor, esa persona que les hará olvidar sus amores pasados.





Leo: Una ex vengativa

Las personas del signo Leo tienen un gran amor propio y es por ello que son los ex más propensos a vengarse. No se trata de un ex fácil y sobre todo no pienses ni siquiera en pedirle una segunda oportunidad. Para las personas del signo Leo es quien ya no está con ellos quien perdió.





Virgo: Una ex triste

Luego de terminar es posible que sienta por un momento un gran alivio pero mientras más pasa el tiempo, la persona de este signo se siente cada vez más triste. Es el ex que se pregunta todo el tiempo ¿Qué voy a hacer sin el/ella? La buena noticia es que más temprano que tarde las personas de este signo comprenden que no sirve de nada estar triste y se ponen a la tarea de rehacer sus vidas.





Libra: Una ex extrema

Incrédulo/a, la persona del signo Libra tarda mucho tiempo en darse cuenta en darse cuenta que su relación se terminó. Es por esto que dos opciones extremas se imponen. Una posibilidad es que Libra haga todo lo posible por reconquistar el amor perdido y la otra es que todo lo que tenga que ver con esa persona se termine radicalmente y ya no quiera ni verle más.





Escorpio: Una ex explosiva

Por naturaleza las personas de este signo son posesivas, celosas y rencorosas, se trata de un ex particularmente difícil. Una vez que todo se terminó, el ex del signo Escorpio recordará siempre de todo el dolor y el mal que le han infligido. Escorpio intentará reconquistar a su ex si le han dejado y si no lo logra esta persona se convertirá en su peor enemigo/a.





Sagitario: El mejor ex del zodiaco

El deseo de libertad de Sagitario le hace no apegarse en extremo de sus parejas incluso si se trata del hombre o la mujer de su vida y esto hace que la ruptura sea más fácil de aceptar. Siendo ex, Sagitario mantendrá una relación con su expareja y es capaz de continuar siendo su amigo/a y de hacer como si nada cuando le ve en los brazos de otro/a, pero la verdad es que esto no será nunca de su agrado.





Capricornio: Una ex discreta

Se trata de un ex que comprende, que es muy discreto y que no hará de ninguna manera un espectáculo. Prefiere antes que nada evitar llamar la atención y dejar todo en orden antes de irse, bien sea a nivel material o sentimental. No será un ex que vendrá a reprocharte nada pero tampoco le sería fácil volver ya que no olvida fácilmente.





Acuario: Una ex simpática

Acuario es el signo del zodiaco que pasa más rápidamente de ex a un excelente amigo/a. Es muy posible que las personas de este signo se den cuenta que las cosas eran mejores cuando solo eran amigos. Se trata de personas que recuerdan siempre los buenos momentos compartidos y que estará siempre disponible para ayudar a su ex cuando este lo necesite. Acuario disfrutará cada segundo de su nueva libertad.





Piscis: Una ex muy apegada

Es muy difícil para alguien del signo Piscis alejarse de esa persona que tanto significó en un momento de su vida. Le tomará mucho tiempo comprender y aceptar la ruptura. Muy probablemente olvide todo lo malo y recuerde una y otra vez todos los buenos momentos. Sería capaz de todo por recuperar el amor perdido.





MSN Noticias