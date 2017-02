¡Qué vergüenza! Periodista se tiró un pedo en vivo e hizo su descargo

El periodista deportivo Juan Fernández de Fox Sports se volvió viral esta semana por un video que se difundió en donde, supuestamente, tenía un pequeño percance al aire producto de un malestar estomacal.

El portal Primiciasya.com se comunicó con Juan quien habló del video que se viralizó y fue muy comentado en las redes.

"Toda la semana previa estuve con hemorroides. Ese viernes a la mañana me fui la clínica a ver por un médico y la verdad que me sentía mal. Me dio las cremas y así me fui al canal con un dolor que no podía sentarme. Los productores le dicen en joda al Pollo (Vignolo) que tengo hemorroides y ahí él me empieza a tirar cosas al aire y ahí explico lo que me pasaba", explicó.

Y luego aclaró que nunca se le escapó eso al aire y que el material fue editado.

Aquí el video de la polémica:

Pedo Fernandez