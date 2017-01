Quién dijo: "Ya cumplí mi fantasía sexual con el Chino Darín"

Morocha despampanante de curvas perfectas que enloquece a los hombres con cada imagen que comparte en las redes sociales o con algunas de sus declaraciones en distintos medios.

Luego de unas vacaciones en México, la ex Gran Hermano se fue a Mar del Plata donde se dedica a hacer desfiles y campañas como modelo. ¡Si, Maypi Delgado!

Ahora, desde La Feliz, Maypi dialogó con "El Show Del Espectáculo", programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7, donde disparó algunas confesiones súper calientes.

"Estoy soltera por ahora, pero muy bien. La verdad que este año me encantaría estar en el Bailando, a todas nos ayuda, me vendría genial", avisó. Luego, habló de sus parejas famosas:: "Si tengo que elegir entre el Chino Darín y Del Potro me quedo con el Chino porque es un genio, un divino y un caballero. Además, cumplí mi fantasía sexual con él".

"Me encanta usar tanga y me gustaría tener sexo en una playa, donde no haya gente. Mi primera vez fue a los 21 años, tengo un recuerdo bueno", dijo. ¿El tamaño importa? "Nooo, eso es un mito del hombre".

"La autosatisfacción no la practico porque siempre estoy acompañada, no me hace falta. Y mi posición sexual preferida es arriba", concluyó.

¡Wow!