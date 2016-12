Quién era "Merceditas", la santafesina que se volvió eterna con una canción

"Merceditas" es una conocida canción de la música litoraleña del folklore argentino, en ritmo de chamamé, escrita y grabada con éxito por el entrerriano Ramón Sixto Ríos, en la década de 1940. Se trata de una canción de amor no correspondido, considerada como una de las melodías más famosas de la música de raíz folklórica y popular de nuestro país. Su letra ha sido traducida en distintos idiomas y el tema ha sido versionado por infinidad de intérpretes de distintas partes del mundo.





La portadora de dicho nombre, poseedora de una belleza única, de grandes ojos azules transparentes y pelo rubio como el trigal, de una personalidad segura y libre, nació y vivió en Humboldt. Ella esconde un personaje propagado por todo el mundo que raya justo al límite entre el mito y la realidad; el cual empezaría a rodar de la siguiente manera. Mercedes, a quienes todos llamarán Merceditas nació en zona rural norte de la colonia, el 21 de diciembre de 1916, sus padres fueron Alberto Strickler y Margarita Emilia Kahlow.





Desde muy pequeña, trabajó siempre en el campo, ya que su padre falleció cuando Merceditas tenía siete meses. A los siete años, seguida por su hermana menor Ernestina, empezó acompañar a su madre y padrastro en los trabajos del tambo. La vida por ese entonces estaba signada por ciertas incomodidades como la falta de luz eléctrica, y como el ordeñe se realizaba muy temprano, ella se levantaba a la una de la mañana para poder cumplir con esas tareas rurales; también trabajaba en la quinta y cuidaba los pollos. Solamente concurría al pueblo para las fiestas o bailes.





En 1939 llegó al pueblo de Humboldt una compañía teatral para actuar en el salón social del Club Sarmiento. Entre otros artistas formaba parte del grupo el músico Ramón Sixto Ríos, nacido en la vieja ciudad entrerriana de Federación, era un joven poeta de 27 años que tocaba la guitarra. En el intermedio de la obra, él, invita a Merceditas a bailar. Ella vestía un vestido blanco y lucía el cabello largo y enrulado; él tenía un traje cruzado y estaba peinado a la gomina, fue tal vez ese momento en que nació el amor entre ellos.





Al día siguiente Sixto visita a Merceditas, charlan en el patio de su casa coronado de glicinas, donde se cobijan muchos gatos, recorren un trigal y se despiden prometiéndose escribirse, ya que él vivía en Buenos Aires. Inician así una relación formal, que se mantuvo dos años, alimentado por las cartas que van y vienen, llevando la locura de amor del guitarrista. Mientras duró esta relación, Sixto iba esporádicamente a Humboldt a visitarla. De esas visitas surgirían los versos de "Pastorcita de las flores" y "Las glicinas" dedicadas a Merceditas.





En 1942, Ríos decidió proponerle matrimonio, y para ello viajó a Humboldt con los añillos. Pero inesperadamente, Merceditas rechazó su proposición, no pudo desprenderse de su tierra ni de su familia. Ella no quería comprometerse. En alguna ocasión diría "Ahí me desenamoré".





Se despidieron por última vez en la terminal de ómnibus de Esperanza. Pese a la ruptura, Ramón y Merceditas, siguieron escribiéndose varios años, hasta que ella dejó de contestarle porque no quería que perdiera su tiempo. Así y todo Sixto seguiría insistiendo con más y más cartas, todas con versos muy tristes porque ella lo había dejado, hasta que un día dejó de escribirle.





De ese amor puro y dolor más tierno Sixto compone "Merceditas", la que en breve sería un gran éxito radial.





La vida de ambos transcurriría por separado , Merceditas en su casa, en sus tareas rurales, pero también en sus paseos en moto, luciendo sus pantalones de tela de leopardo, su campera y botas de cuero, su carrera de caballos que alguna vez llegó a hacerle a alguien en sus viajes de vacaciones a las sierras de Córdoba. La otra cara de Mercedes, libre, que más de una vez arrancó miradas y expresiones maliciosas de los habitantes del pueblo.





Sixto por otro lado, en Buenos Aires, se casaría con otra mujer, de la que enviudaría apenas dos años después.





Durante más de cuarenta años no volvieron a verse, pero cierto día, una revista porteña publicó una nota que incluía un reportaje a Merceditas. Al leerla Ríos le escribió una carta invitándola a ir a Buenos Aires, reencuentro que se concretó para el festejo de sus ochenta años (1993). A partir de ese momento volvieron a mantenerse en estrecho contacto nuevamente por carta hasta la muerte de Ríos, el 25 de diciembre de 1994. Su último acto fue legarle los derechos de la canción.





Merceditas murió en la ciudad de Esperanza, en el Hospital SAMCO, el domingo 8 de julio de 2001 a la 1.10 hora, luego de que quince días antes en Humboldt, se le detectara una enfermedad terminal y desde donde fuera derivada para su mejor asistencia al nosocomio esperancino. A los ochenta y cuatro años, se fue su presencia física pero es a partir de ese momento cuando el mito de esta mujer retoma mayor fuerza, para no dejarnos nunca más.





Evocan su recuerdo:

-Las Peñas folklóricas locales en su honor.





-La Casa donde pasó sus últimos días (Avda. Beck-Herzog 1178 -Humboldt) .





-El teatro: Merceditas... amor mío de una vez. Obra estrenada en Humboldt el 13 de diciembre de 1998. Grupo de los Diez. Directora: María Rosa Pfeiffer.





-La música: La Agrupación coral lleva su nombre. Agrupación Coral Merceditas. Nació en el año 2003. Su primera actuación formal, fue en Humboldt en el mes de junio en la Iglesia Evangélica, ese mismo año participó en el encuentro de coros llevado a cabo el día 08/11/2003 en el Club Atlético Sarmiento con coros de toda la provincia y de Córdoba. Directora: María Alejandra Caballero.





-El Salón de Usos Múltiples de la Comuna de Humboldt "Mercedes Strickler Kahlow". Inaugurado el 7 de octubre de 2001- Ordenanza Nº 19/2006.





-El Centro recreativo y cultural "Solar de Merceditas" (Inaugurado el domingo 4 de diciembre de 2011).





- El canto danza y recitado "Embajada cultural Merceditas" reconocida por el Gobierno de la provincia de Santa Fe en acto público en Casa de Gobierno.





-Las letras: "Merceditas, un tren, un amor, una canción". Autoría Oscar Raúl López, cuento que participó en el concurso Cuentos del Tren de España en 2008, y posteriormente fuera publicado en el libro de antología de los premios JUNIN PAIS 2011.





- El último adiós a su musa. Autoría: Norma María Inés Galiana. DE PUEBLO EN PUEBLO/ Antología de una provincia que escribe.





-La calle urbana que lleva su nombre (Ordenanza Comunal Nº 09/2003).





"Solar de Merceditas"

El centro recreativo y cultural "Solar de Merceditas", formalmente inaugurado el domingo 4 de diciembre de 2011, se encuentra emplazado en el área noreste del distrito de Humboldt, en plena zona rural. Se accede fácilmente por la ruta 68S, a 4 km por pavimento desde la intersección de ésta con la ruta 70, hacia la localidad de Grutly.





La recuperación de la casa donde viviera aquel personaje popularizado por la canción de Sixto Ríos, significa un rescate histórico imprescindible para el acervo cultural de los humbolenses. El espacio recreativo se integra además, con un sentido turístico a otros atractivos locales y regionales.





La vivienda cuenta con habitaciones que son Casa Museo, un área de bosques, y una zona de estacionamiento.





En la Casa Museo se pueden observar fotos inéditas, objetos, muebles y ropa que pertenecieron a Mercedes Strickler. "El centro representa un patrimonio cultural y arquitectónico para todos los santafesinos".





Palabras finales

El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt, a través de esta edición especial, sintetizó la vida de "Merceditas", musa inspiradora de Sixto Ríos que trascendió para palpitar en su corazón hecho canción.





Hablar sobre ella significa conocer o aproximarse a una historia de vida en la que se fusionaron la realidad y la leyenda. Leyenda alimentada en la imaginación popular por la fuerza arrolladora del amor que no pudo concretarse, pero que sí supo proyectarse para siempre en la canción que inmortaliza su recuerdo. Nuestro reconocimiento a 100 años de su natalicio.





Aporte de documentos

Alicia Brunas, Viviana Chiavassa, Dr. Raúl Omar Kröhling, Josefina Meyer, Valentina Meyer, Santiago Nicolau- Constanza Seen.





Colección: Archivo Comuna de Humboldt Merceditas, Museo Histórico de la Colonia Humboldt, Mónica Burgui, Alicia Brunas, Viviana Chiavassa, Rubén Fladung, Grupo de los diez, Mariano, Marty, María Elena Strickler, Edit Weder.





Fuente: Diario Castellanos