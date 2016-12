Quién es Axel Werner, la cara nueva de Boca que nadie esperaba en el superclásico

En 2014 fue preseleccionado para el Sub 20, aunque no quedó en la nómina definitiva. Eso sí: fue parte de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como suplente de Gerónimo Rulli en el equipo que dirigió Julio Olarticoechea. Se presentó en Boca en agosto, cedido por Atlético de Madrid, y sólo atajó en el amistoso entre Boca y Olimpia, el 9 de octubre, en Jujuy, que finalizó en un escándalo luego del empate 2-2. El equipo paraguayo se sintió perjudicado y prefirió no patear los penales.