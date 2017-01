¿Quién miente? Así fue el cruce de versiones en la Selección Argentina

La Selección Argentina, después de varias idas y vueltas, recibirá a Chile en el estadio Monumental de River. En un momento se especuló con que el escenario para el duelo de Eliminatorias sería La Bombonera. Reviví todo lo que pasó hasta llegar, una vez más, a la cancha del Millo.

Cronología de los cruces

"Recibí un pedido, tanto del técnico Edgardo Bauza como de los jugadores, de jugar en la Bombonera. En el cúmulo de situaciones que están atravesando, los jugadores y el cuerpo técnico decidieron que la cancha más óptima es la de Boca. Nosotros no decidimos esto, a mí me da lo mismo. En River tendríamos una ganancia superior, sin embargo, eso es secundario ante la magnitud de complacer al grupo. Me lo dijo Bauza, que es el interlocutor de los jugadores", reconoció Armando Pérez, presidente de la Comisión Regularizadora, el 18 de noviembre.

Pero el 21 de noviembre explotó el desconcierto cuando Bauza lanzó en una charla con alumnos de periodismo en el Paseo La Plaza porteño: "Es mentira que los jugadores o yo hayamos pedido jugar en la Bombonera, no sé de dónde salió eso, que es una mentira total".

¿Entonces? Javier Mascherano, el 24 de diciembre, rompiendo la veda impuesta por ellos mismos, apoyó el cambio de posición de Bauza y desmintió a Armando Pérez al participar de un evento en Chile: "La verdad, no es algo que haya surgido de nosotros jugar en la Bombonera. No fue nada de los jugadores".

Y si faltaba algo, fue la reaparición de Bauza, el 4 de enero pasado, para desmentir a Mascherano y a sí mismo: "Me manifestaron los jugadores que querían jugar en cancha de Boca y yo se lo trasladé a los dirigentes. Es probable que juguemos en la Bombonera; representa otro ambiente".

Lo cierto es que la AFA ganaría más dinero en River que si la Selección juega en La Bombonera, por una cuestión de capacidad. El "Monumental" cuenta con aproximadamente 62 mil lugares, mientras que La Bombonera tiene espacio para albergar a 49.500 personas. El último encuentro de la albiceleste en Núñez fue el 15 de noviembre de 2015 en el 1-1 ante Brasil y se oficializará en las próximas horas.