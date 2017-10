Quienes no votaron en las Paso tienen hasta el viernes 13 para justificar el incumplimiento

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe informó que el viernes 13 de octubre vencerá el plazo para que los ciudadanos que, por alguna de las razones contempladas en la legislación vigente, no hayan asistido a votar en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) nacionales puedan justificar la no emisión del voto. Para realizar dicho trámite deberán ingresar en la página web infractores.padron.gov.ar o, en caso de no tener posibilidad de realizar la gestión vía internet, también podrán concretarlo en las sedes de Rosario (Pasaje Álvarez 1516), Santa Fe (Eva Perón 2726) y las delegaciones de la defensoría de toda la provincia (ver en www.defensoriasantafe.gob.ar/oficinas).





Deberán justificar el no voto quienes no hayan asistido a sufragar por encontrarse a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o fuera de la Argentina, por enfermedad, fuerza mayor o estar cumpliendo funciones electorales.





Para realizar el trámite vía internet se debe ingresar al sitio infractores.padron.gov.ar y completar el número de documento, sexo y distrito. Allí se podrá consultar si un ciudadano aparece en el registro como infractor. En caso de que así sea, se deberá seleccionar la opción "justificar", elegir una razón y cargar un documento que certifique el motivo. Una vez que se venza el tiempo para realizar la justificación, en el mismo sitio se podrá generar la boleta para pagar la multa correspondiente.





En las sedes de Rosario y Santa Fe, para los que no puedan hacer el trámite vía web, la Defensoría del Pueblo dispone de personal en el horario de 12.30 a 17.30, por solicitud de la Secretaría Electoral Nacional. Mientras que en las delegaciones se realizará en el horario habitual de atención al público.





Aquellas personas que no sufragaron deberán concurrir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo con su documento de identidad y la documentación que certifique los motivos por los cuales no votó (certificado policial, médico, entre otros).





Cabe remarcar que este trámite corresponde solamente a las elecciones nacionales.