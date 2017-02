Quiere ser la mujer más gorda del mundo para cumplir una fantasía sexual

Según recoge 'The Sun', el sueño la protagonista de esta locura, Monica Riley, es "alcanzar los 450 kilos y no poder moverme. Me sentiría como una reina porque Sid podría estar todo el día pendiente de mí y está muy entusiasmado con la idea. Es una fantasía sexual para nosotros y hablamos mucho sobre ello. Él me ayuda a levantarme del sofá y de la cama".





Mujer 1.jpg



Al parecer, la pareja también quiere tener un hijo y, aunque han sufrido dos abortos, siguen intentándolo. "Nada me impediría criar a mi hijo desde el dormitorio. Podríamos contratar una niñera para que nos ayudara y sacara al bebé a la calle", declara Monica.





Familiares y amigos aseguran que su obsesión por comer podría costarle la vida, pero ella no le da importancia. Quiere engordar hasta que no pueda hacer nada por ella sola y de esta manera, su novio tenga que lavarla, alimentarla y vestirla.