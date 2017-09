Racing pretende meterse en los cuartos de final de la Sudamericana

Racing recibirá esta noche a Corinthians, de Brasil, con la tranquilidad de haber conseguido un empate 1-1 como visitante en la ida disputada en San Pablo, en un encuentro válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.





El partido se desarrollará desde las 21.45 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje del uruguayo Leodan González y transmisión de la señal de cable Fox Sports. La Academia y el Timao igualaron 1-1 el miércoles pasado en el estadio Arena Corinthians, por la ida de la actual serie, con tantos del mediocampista Maycon para los brasileños, a los 29 minutos de la primera etapa, y del delantero Enrique Triverio para los de Avellaneda, a los 28 minutos del segundo tiempo.





Racing viene de caer 1-0 ante Banfield el último domingo, por la tercera jornada de la Superliga Argentina, resultado que lo dejó en el 12do. lugar con cuatro unidades, a cinco de los líderes Boca Juniors y River Plate, ambos con 9 puntos.





El equipo conducido por el entrenador Diego Cocca, a raíz del empate logrado en Brasil, accederá a la siguiente fase del torneo continental en caso de conseguir una igualdad sin goles o de cosechar una victoria. Mientras que si iguala 1-1 (mismo resultado logrado en el choque de ida en San Pablo), el vencedor se conocerá mediante la definición de tiro penal, en tanto que el conjunto "albiceleste" quedará afuera si pierde o empata a partir del 2-2.





Para recibir a los brasileños, el DT Cocca podría repetir el mismo equipo y esquema táctico de 5-3-2 que eligió en la ida, por lo que dejaría en el banco a Iván Pillud y Leandro Grimi, a pesar de haber cumplido la fecha de suspensión, por sus bajos rendimientos ante el Taladro por el torneo local.





Además, el delantero y capitán, Lisandro López, arrancará la revancha como titular, más allá del traumatismo en su pie derecho, sufrido ante Banfield, que lo obligó a entrenarse de manera diferenciada en la práctica del lunes. Desde el cuerpo técnico y médico del plantel también van a aguardar por la evolución del arquero Juan Musso, quien en la ida ante Corinthians se resintió de la distensión en la cicatriz del desgarro en el recto anterior derecho y fue reemplazado por Gastón Gómez.





En caso que Musso, titular dentro del esquema de Cocca, llegue en condiciones será parte del once inicial, sino el arco volverá a ser cubierto por "Chila" Gómez, pues el tercer arquero Javier García, quien el domingo actuó en la derrota ante Banfield por la Superliga, no está incluido en la lista de la Copa. El que ya está descartado a causa de una molestia muscular es Lucas Orban y será reemplazado por Leonardo Grimi, quien no jugó en Brasil a causa de estar suspendido.





Por el lado del Corinthians, los brasileños vencieron por 1-0 al Vasco da Gama, por la 24ª fecha del Brasileirao, con un gol polémico, anotado con la mano por el delantero João Alves, y lideran en soledad el torneo brasileño con 53 puntos, a 10 de diferencia del escolta Gremio (43).





Para visitar a la Academia, el entrenador del conjunto paulista, Fábio Carille, podría realizar una sola modificación respecto del equipo que igualó como local en la ida: el ingreso del mediocampista Camacho en lugar de Gabriel , como doble cinco junto a Maycon.





Racing y Corinthians, además del encuentro disputado el miércoles pasado, se enfrentaron en dos oportunidades por la Copa Mercosur de 1998, con dos triunfos de La Academia por 2-1, en el estadio Morumbí de San Pablo, y 1-0 en el Cilindro de Avellaneda. El conjunto que se imponga en la presente llave se enfrentará a Libertad de Paraguay, equipo que dejó en el camino a Santa Fe, de Colombia, (1-0 y 1-1).



Probables formaciones



Racing: Gastón Gómez o Juan Musso; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leonardo Grimi y Alexis Soto; Diego González, Egidio Arévalo Ríos, Matías Zaracho; Lisandro López y Enrique Triverio. DT: Diego Cocca.



Corinthians: Cassio; Marciel, Fabián Balbuena, Pablo y Fagner; Gabriel o Camacho y Maycon; Jadson, Rodriguinho y Angel Romero; Jo. DT: Fábio Carille.



Árbitro: Leodan González (Uruguay).

Estadio: Presidente Perón.

Hora: 21.45 (hora de Argentina).

TV: Fox Sports.