Rafa Márquez fue acusado de ser nexo con el narcotáfrico

Márquez, actual capitán del Atlas mexicano y exjugador del Barcelona de España, forma parte de una lista de 22 personas y 43 entidades, entre ellas el Grand Casino de Guadalajara y un club de fútbol, sancionadas por haber participado en una red de narcotráfico liderada por el mexicano Raúl Flores Hernández, según el Departamento del Tesoro estadounidense.

"El conjunto de los bienes de esas personas, así como de las entidades, han sido congeladas mientras que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar con ellos", añadió.

El Departamento del Tesoro sostiene que Flores Hernández mantenía vínculos con el cártel de Sinaloa, cuyo excapo Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

"Flores Hernández mantenía alianzas estratégicas con los líderes del cártel de Sinaloa, así como del cártel de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los líderes de estos cárteles permitieron a Flores DTO (Organización de Tráfico de Drogas de Flores) operar desde la década de 1980 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México", apuntó el comunicado.

Márquez, de 38 años, así como el famoso cantante mexicano Julio Julión Álvarez, son acusados de actuar en nombre de Flores Hernández y de tener lazos con él desde hace tiempo. "Ambos individuos tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización y han mantenido activos en su nombre", explicó.

La palabra del capitán

"Agradezco a todos los que me han mandado mensajes de motivación, de apoyo, de aliento; sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar, así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil e intentaré esclarecer esto cuando se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen", expresó.





El futbolista ofreció la conferencia y al terminar sus declaraciones se levantó sin aceptar preguntas de los medios de comunicación. Antes de ello, pidió respeto hacia su familia, ya que reconoció que no vive una situación normal.





"Niego categóricamente cualquier relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas, comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados", afirmó.





"Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o se han ventilado en diversos medios de comunicación".