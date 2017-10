Rafa Nadal renuncia a jugar en Basilea por una carga de estrés en su rodilla

"Tristemente tengo que deciros que no participaré en el torneo de Basilea tras ver a mi médico en España a mi regreso de Shangai", anunciaba el balear a través de sus redes sociales."Tengo una carga de estrés en la rodilla (over stressing), problema que ya tenía durante el torneo de Shangai, y aconsejado por mi médico, me obliga ahora a tomar un tiempo de reposo. Después de dos semanas muy buenas en China, con el título de Pekin y la final en Shangai, ahora es tiempo para descansar", sentenció.





Así, Federer será primer cabeza de serie, con Marin Cilic y David Goffin como los siguientes preclasificados en el torneo suizo. Para Nadal es la tercera vez que se retira del torneo en los últimos cuatro años.De aquí a final de temporada ninguno de los dos primeros jugadores del ranking defienden puntos.





Si Federer gana el torneo restará 500 puntos a Nadal, de una diferencia de 1.960 a favor del español después de Shanghai. Las siguiente citas a Rafa y Roger, tras Basilea, serían el Masters 1.000 de París-Bercy y las Finales ATP de Londres, con 2.500 puntos para los ganadores en juego.

Rafael Nadal le comunicó a la organización del ATP 500 de Basilea, que comenzará el 23 de octubre, que no tomará parte en el torneo a consecuencia de los problemas de rodilla, concretamente en el tendón rotuliano, que sufrió en el Masters 1.000 desde Shangai.