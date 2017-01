Re caliente con los que la critican por sus fotos sensuales

Desde que llegó a destino, no dejó de compartir en las redes sociales divertidas y sexys fotos en la playa y en el hotel. Sin embargo, hoy uso su cuenta de Instagram para hacer un descargo por las repercusiones que han tenidos sus imágenes. "Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será "una foto hot" o si "encenderá las redes" o si será "el destape" bue.... Es lo que hay, no se me ocurrió venir al caribe con sobretodo... A disfrutar Señores!!!! Los quiero a todos!", escribió la actriz que acompañó el mensaje con una foto en bikini con el mar de fondo.