Reaparece Locomotora en Cutral Có

La excampeona mundial Alejandra Locomotora Oliveras reaparecerá frente a la mexicana Lesly Morales esta noche en Neuquén, en el marco de la categoría superpluma. El combate será la atracción de la velada que se realizará en el gimnasio Enrique Mosconi de Cutral Có, la que será televisada en directo por Crónica TV.





La jujeña de 39 años, radicada desde hace tiempo en nuestra ciudad, fue la primera mujer consagrada a nivel ecuménico en cuatro divisiones diferentes.





Locomotora fue campeona del mundo supergallo CMB, ligero AMB, pluma OMB, superligero CMB y aseguró que todavía tiene mucho para darle al boxeo.





Su récord incluye 32 victorias, 16 de ellas por nocaut, tres reveses y dos empates en cuadriláteros de Argentina, Uruguay y México, donde en 2006 destronó con un resonante nocaut a la mismísima Jackie Nava.





La boxeadora destrabó por la vía legal el conflicto que mantenía con la FAB desde 2015, y en una nota con Cerca del Ring expresó que a pesar de la falta de apoyo se siente "más fuerte que nunca y con más ganas que nunca".





"No quiero meterme en discusiones, pero jamás recibí un premio argentino, aunque han premiado a boxeadoras que no consiguieron ni una cuarta parte de lo que logré yo. En todo caso, eso ya no me interesa; necesito trabajar. Todo el país está pidiendo una nueva pelea mundialista, soy la número uno y me van a ver renacer", resaltó.