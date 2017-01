Recomendaciones para los que eligen llevarlas de viaje

La otra tendencia que comenzó a crecer en los últimos años tiene que ver con llevar a la mascota de viaje, sea cual fuere el destino. Además, son cada vez más los hoteles o lugares de alojamiento adaptados para recibir a turistas con animales. También se cambiaron algunas legislaciones para el traslado y existe una serie de requisitos indispensables para cumplir con el objetivos de irse todos de vacaciones.

Los profesionales aconsejan muchas veces no llevarlos porque a pesar de que viajar es placentero, para las mascotas no lo es. El traslado genera estrés en los animales, no solo por el viaje en sí, sino también por ingresar a un ambiente desconocido. Algunos de los consejos son que el asiento del transporte debe estar cómodamente acondicionado, con una manta o una toalla que servirán también para proteger la tapicería; no dejar que el perro saque la cabeza por la ventanilla durante el viaje; la mascota no debe ir suelta dentro del auto; si el destino queda muy lejos, es importante hacer paradas cada tanto para que al animal haga sus necesidades y reducir su nivel de estrés; cuando se realice una parada, no dejar a la mascota adentro del auto abajo del sol, pero tampoco en la sombra o con la ventanilla baja.

Además se debe llevar un Certificado Sanitario de buena salud expedido por un veterinario. Ante posibles accidentes con terceros (ya sea con perros o personas); el perro debe salir con collar y correa, guiado por un adulto responsable en cualquier parte del país; y además no hacer un cambio tan brusco de sus costumbres ya que esto puede ocasionar que se sienta incómoda y ocasione disturbios; y es preferible no cambiar la dieta para no provocar trastornos digestivos.

Fabián Zárate contó su punto de vista como profesional y al respecto dijo: "Mi consejo es que lo lleven a todos lados, pero es cierto que muchas veces no se puede y por eso la idea nuestra es dejarlo en un lugar que sea lo más parecido a su casa. De todas maneras por más que nosotros los atendamos como reyes, no es su casa, no es su ámbito, y por eso muchos se ponen triste y hasta no quieren comer. Por eso tenemos que prestarles mucha atención a cada caso y controlar los signos de alerta que presentan".

Este veterinario dijo que recibe consultas para sacarlos del país o movilizarse dentro de la Argentina. "Para salir hay que hacer una documentación específica que se tramita en el Senasa; y si es dentro del país hay legislaciones que deben ser conocidas sobre todo las relacionadas con el traslado, que si son perros chicos tienen que ir en caniles o jaulas o si son más grandes con cinturones específicos, pero no sueltos en el auto. De todas maneras, si se lo lleva de vacaciones y el perro va a quedar en el departamento encerrado, es más preferible dejarlo en la guardería", explicó Fabián Zárate.