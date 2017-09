Presentan un documental sobre los nadadores de la Santa Fe-Coronda

La actriz y directora teatral Verónica Schneck es la autora de "Crol", un documental que se está exhibiendo en el Cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires , donde retrata distintas historias de vida y superación de nadadoras y nadadores que surcan las difíciles aguas del río Coronda , en las costas de la ciudad santafecina homónima.





"Se trata de una película sobre la memoria, el paso del tiempo, lo mítico, lo que fue y ya no volverá, el legado, la pasión. Las voces de esta historia y un pueblo mas allá. El deporte en el río. Nadarlo atravesando las horas, como un espejo que refleja y multiplica los vínculos, los recuerdos, los espacios, el tiempo", indicó la directora.





Pero "Crol" también es un recital teatral que lleva la misma música de la película, lo que compone un juego de dispositivos que se encastran y se alimentan pero que existen de manera autónoma para rendir homenaje a los nadadores argentinos que surcaron el río uniendo puntos del territorio santafecino, de costa a costa.





En febrero, el río Coronda es el escenario de la Maratón Acuática Internacional Río Coronda, con la participación de destacados medallistas mundiales, un evento que la película de Schneck refleja en toda su dimensión popular.





"La verdad es que lo que me interesaba eran varias líneas. No me alcanzaba que fuera sólo descriptivo, y las varias líneas hicieron que apareciera la película. Al principio era una ida sobre el agua, pero no alcanzaba con eso. Cuando aparecieron los nadadores se especificó el espacio: los ríos argentinos y todo ese ecosistema que se activa cuando un nadador sale a correr una carrera", expresó la directora.





En diálogo con Télam, Schnek sostuvo que le interesaba que los nadadores de río "tienen una filosofía más vinculada a lo temporal, al permanecer durante muchas horas en el agua, al hecho de unir puntos geográficos distantes, una idea del paso del tiempo. Y por eso la carrera surgió como una idea de la vida misma, que tiene su largada y su llegada y transcurre mucho tiempo entre una y otra".





En relación al título de su película, la directora dijo que "el crol es un estilo poco elegante, más bruto y más salvaje, pero a la vez es el que funciona mejor porque es el más rápido. Tiene algo que ver específico con los nadadores de río, que incluso tienen un cuerpo más barroso, menos trabajado que los nadadores de pileta".





"Me atrapaba mucho algo cercano al agua, era íntimo y arbitrario, y no encontraba la manera de encararlo. Pero luego me resultaron interesantes los personajes que fueron apareciendo, especialmente por esta cuestión de ser deportistas amateurs, de tracción a sangre, de nadar por necesidad, algo que me hace acordar mucho de donde vengo yo, que es el teatro", agregó la realizadora.





Schneck también buscó reflejar "una historia, un espacio y unos personajes que me parecían muy poéticos, porque van por la hazaña pero tienen mucha posibilidad de fracaso. Eso me resultaba muy poético y metafísico".





Algunos de los protagonistas de la película son la nadadora corondina Teresa Plans, la primera mujer en unir a nado las ciudades de Coronda y Santa Fe, la tetracampeona mundial Pilar Geijo, la historiadora Alcira Marioni, el fallecido dramaturgo, actor, psicoanalista y nadador Eduardo Tato Pavlosky y el nadador uruguayo Ramón Báez.





"En los años ''50 en Coronda, una chica de 19 años se tira una noche al río y hace un récord al unir Coronda y Santa Fe. La segunda vez que lo intentó se perdió en el río a causa de una tormenta, pero llegó a la costa de Coronda un día después, cuando ya la daban por muerta. A partir de eso, su padre le prohibió nadar. Se quedó en el negocio de ropa y no volvió a nadar", afirmó la directora en relación a Plans.





"Hay algo de lo femenino que me interesaba. Me enteré que las mujeres son muy buenas para las carreras de resistencia. Tanto Teresa Plans como Pilar Geijo dan la idea de la chica valiente del pueblo que se larga a hacer una hazaña en un momento donde el deporte era también muy épico".





"Lilian Harrison, a los 19 años, cruzó el Río de la Plata desde Colonia, Uruguay, a Punta Lara, Buenos Aires, acompañada por varios nadadores profesionales que no habían podido hacerlo. Creo que nadar va más allá de lo físico, está mucho más en la cabeza. Es un duelo diabólico entre la psiquis y el cuerpo, porque llega un momento donde el nadador deja de ser él y se convierte en otro".





La película es un collage de materiales y de varios años de trabajo, donde se mezclan materiales de archivo, registros en video de VHS y otros en formato fílmico de Super 8 milímetros, además del registro de entrevistas y eventos que ocurrieron durante los años en los que la directora y su equipo fueron a filmar a Coronda. El origen del documental fue el recital teatral, que Schneck desarrolló durante tres años previos al rodaje, y que repetirá el viernes 30 de septiembre próximo, a las 17, en la sala La Carpintería, como "un pequeño homenaje a nadadores pioneros con canciones, textos, material de Sucesos Argentinos y otros archivos".