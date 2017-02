Relevan Don Bosco y Acería para otorgar escrituras y conformar los consorcios

El gobierno provincial lanzó en mayo de 2013 un plan de mejora de barrios Fonavi, cuyos ejes principales son la realización de obras de infraestructura y saneamiento, el cuidado de los espacios públicos y comunes, la titularización de viviendas y la formación de consorcios. La Secretaría de Estado del Hábitat es la responsable de coordinar este programa denominado Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial. En este marco, lleva a cabo un relevamiento en los monoblocks de Acería y Don Bosco con el fin de cumplir estas metas. En Centenario el objetivo ya está casi alcanzado y seguirán trabajando en Las Flores y El Pozo.

En el caso concreto de Acería, allí se lleva a cabo el sondeo que comprenderá a los 22 monoblocks y en donde habitan unas 350 familias para conocer quiénes viven, cuál es la situación y además realizan un relevamiento que aún no terminó sobre la estructura edilicia en cada uno de ellos porque vale aclarar que no solo de hará la regulación dominial y la conformación de los consorcios, sino que también está previsto realizar mejoras para lo cual se armará un plan de obras. "Ahí hubo una rotación de gente muy grande lo que hizo que tenga una falta de mantenimiento no solo de los espacios comunes sino y sobre todo de las propiedades", expresó a Diario UNO Diego Leone, secretario de Estado de Hábitat de Santa Fe.

Luego agregó: "En este lugar hay más cuestiones estructurales que reparar que lo que era el Fonavi del barrio Centenario. Aquí hay sectores más complicados por eso estamos haciendo una evaluación técnica más detallada para tomar definiciones concretas sobre un plan de obras que tenemos que ejecutar y esperamos que en marzo-abril tengamos definido cuál es sobre todo porque no tienen los mismos problemas los 22 cuerpos sino que en algunos es superior y coincide con los lugares donde tuvimos mucha rotación de personas".

Este plan de obras implica saber cuáles son las cuestiones más importantes porque en algunos son eléctricos, en otros estructurales, en otros de infraestructura externa, además el sistema cloacal está colapsado. "Entonces estamos armando un plan general para volcarlo en el barrio por supuesto que dependiendo el plan de trabajo", dijo. Es necesario recordar que hace unos años se empezó a intervenir este sector donde se repusieron los tanques de agua "pero veíamos la rotación de gente, entonces dijimos que había que parar, escriturar y luego seguir con las obras", agregó.





También en barrio San José

Mientras tanto y en forma paralela se lleva a cabo un relevamiento en el Fonavi Don Bosco, donde hay siete torres en total, con 280 unidades habitacionales (departamentos) y se ubica en barrio San José. En este lugar concreto Vivienda y Urbanismo de la provincia trabaja en la escrituración de los casos que aún están pendientes y en la conformación de los consorcios. "El plan de conformación de consorcios que es con registración dominial es siempre el mismo: tomamos todo el complejo, abordamos todas las familias y vemos la situación de cada una de ellas. Aquí no está previsto encarar un plan de obras, pero sí se otorgarán créditos para mejoras puntuales y comunes", agregó Leone.

El funcionario provincial aclaró que "antes se escrituraba solo con los que habían terminado de pagar y ahora tomamos una definición mucho más política y tiene que ver con la escrituración como algo fundamental y hoy podemos hacerlo con deuda o, mejor dicho, con saldo a pagar. Esto nos habilitó a que podamos escriturar a muchas más familias; y quedan las escrituras hipotecadas hasta que terminan de pagar". Antes de finalizar, expresó: "La situación era que como la gente no era tan estable, nunca nadie se involucró con el consorcio, pero como cualquier edificio necesita tener mantenimiento. Estos grupos de personas son indispensables para que en los lugares donde se encaran obras puedan durar en el tiempo".