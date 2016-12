Relevaron la presencia de larvas de mosquitos en cinco localidades

Desde el Ministerio de Salud trabajan en controlar y monitorear la población de larvas del mosquito Aedes aegypti, especie transmisora del virus del dengue, zika, y chikungunya. Esta semana se terminaron de relevar los datos de la ciudad de Esperanza. En tanto, se trabaja en el procesamiento de la información de las localidades de Hersilia y Romang. Más adelante, comenzará el trabajo territorial en las poblaciones de Calchaquí y Gato Colorado.





El estudio se lleva adelante a través del gobierno provincial. Si bien se realizaba en forma coordinada con Nación, en los últimos meses el apoyo del gobierno central "no está llegando" debido a una reestructuración en el área de control de vectores que se produjo en marzo de este año y que aún no funciona en plenitud. La modalidad: sobre un universo cercano a los 400 domicilios se debe inspeccionar todo recipiente que pueda contener agua.





Desde el área de Control de Vectores de Santa Fe indicaron que la situación de Esperanza no es "para preocuparse", aunque presenta algunas particularidades.





El relevamiento se compone de dos índices. En este caso, el relacionado a la cantidad de domicilios que dieron como positivos (al menos un recipiente con larvas) fue alto y considerado como de "alto riesgo" (índice de vivienda: 5,96). Esta situación es compensada por otro índice que indica la cantidad de recipientes que se encontraron dentro de esos inmuebles con larvas. Este nivel fue pequeño y se encuadra dentro de los niveles "óptimos" (índice Breteau: 6,45).





Para el estudio, la localidad se dividió en seis zonas, resultando la zona "este" como la de mayor densidad larvaria en comparación con el resto.





Desde el programa de Zoonosis de la provincia continúan trabajando con la colaboración de los gobiernos locales, ya que son quienes más utilidad le podrán dar a la información recabada.





Los datos son elevados en un informe a cada municipio o comuna. Se les envía una documentación con fotocopias de las planillas donde se encuentran las viviendas que dieron "positivas" de larvas.





grafica larva.jpg



El informe indica hacia qué barrio o zona se debe prestar mayor atención y por lo tanto es conveniente actuar. Eso sí, la respuesta debe ser inmediata. El trabajo, basado en la fumigación pero fundamentalmente en la prevención debe ser cercana a los resultados del informe, ya que se trata de una "fotografía" que puede durar solo unos 10 días debido a las condiciones cambiantes del tiempo que modifica el escenario.





En diálogo con UNO, Mariana Maglianessi, directora de Control de Vectores de la provincia, manifestó: "El índice permite identificar las zonas que están más afectadas y poder actuar profundamente; fundamentalmente con el descacharrado, que es la actividad por excelencia para bajar los índices larvarios".





Con respecto a los números que arroja el estudio, Maglianessi dijo: "Se está midiendo la densidad de las larvas con determinadas condiciones climáticas: de temperatura, de humedad, de lluvia. Es como una fotografía de lo que pasó en los últimos 10 días y por lo tanto no se puede establecer lo que va a pasar en los siguientes días".





Con respecto a la actual situación de Esperanza y su comparación con años anteriores, la funcionaria sostuvo: "El año pasado no se realizó, sino que el anterior (2014). Los índices actuales están en los mismos valores". Igualmente, considera que las comparaciones en este contexto no son correctas y reiteró: "Las condiciones son cambiantes, motivo por el cual se les informa inmediatamente a la localidad para que puedan actuar en consecuencia".





Por ejemplo, los índices larvarios de Gato Colorado supieron arrojar, hace un par de años, un nivel "cero". Al respecto, Maglianessi indicó: "Hace tres años había una sequía de un mes y medio en la zona. En ese tiempo, los recipientes se secaron y no prosperaron las larvas. Eso no quiere que no haya huevos en estado latente y que si aparecen dos o tres lluvias consecutivas esos recipientes se llenan, se mojan los huevos y se produce el nacimiento de larvas".





Maglianesi recordó que los mosquitos tienden a "crecer en forma exponencial" e informó: "Si hoy tenés 10 mosquitos, cinco hembras y cinco machos, pueden llegar a generar entre 150 y 200 huevos cada tres días. Las hembras viven 30 días. La población de mosquitos no queda estanca, sino que los nacimientos generan nuevas hembras y machos en forma continua".