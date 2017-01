El Servicio Meteorológico Nacional renovó a las 16.30 el alerta por tormentas y lluvias fuertes que abarca el centro y sur de la provincia de Santa Fe, centro, norte y sudeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa y San Luis.

Según el informe del organismo: "Se prevé que hacia la tarde y especialmente durante la noche de hoy lunes 9 se generen áreas de lluvias y tormentas fuertes, las mismas estarán acompañadas de muy fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada cercanos a los 40 mm".

Además, agregaron que "las condiciones mejoraran rápidamente de sur a norte durante la mañana del martes 10". Se actualizará la información a las 22.30 de esta noche.

Alerta a corto plazo

CÓRDOBA.

- Colon

- Córdoba

- Cruz del Eje

- Gral San Martín

- Ischelin

- Marcos Juarez

- Punilla

- Río Primero

- Río Seco

- Río Segundo

- San Justo

- Santa María

- Tercero Arriba

- Totoral

- Tulumba

- Unión.

Informe especial

El organismo nacional además emitió un informe especial que abarca sur y centro de Santa Fe, sur y centro de Córdoba, norte de Buenos Aires y Entre Ríos.

El mismo informa sobre que "el área de cobertura se halla bajo la influencia de una masa de aire calido, húmedo y muy inestable sobre la cual se están desarrollando áreas de tormentas en forma intermitente con mejoramientos temporarios, al menos hasta el martes 10 de enero del 2017. Esta situación ocasionara valores de lluvia acumulada que en forma localizada podrían superar los 90 mm en todo el periodo considerado. La zona se mantiene bajo vigilancia meteorológica".

Recomendaciones

El Gobierno de la Ciudad informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico por posibles tormentas con fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.





Por ese motivo, el Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente solicita que no se coloquen las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.





Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.





Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.





Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.