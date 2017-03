Reveló que fue violada y abusada sexualmente de niña

"Muchas chicas fueron violadas y no lo saben", consideró la celebridad. "Piensan que debe ser porque dijeron: No".





La actriz estadounidense Jane Fonda reveló que fue violada y sometida a abusos cuando era niña, durante una entrevista publicada como nota de tapa en la última edición de la revista digital The Edit, del grupo Net-a-Porter, en la que expresó su fuerte compromiso por la lucha de la igualdad de género.





"Fui violada, fui abusada sexualmente de niña y fui despedida por no acostarme con mi jefe, y siempre pensé que era culpa mía, que no hice o dije lo adecuado", dijo la actriz de la película "Regreso sin Gloria", por la que ganó un Oscar.





Fonda expresó que hay muchas "chicas jóvenes que fueron violadas y ni siquiera saben que lo fueron. Piensan que debe ser porque dijeron «no» de forma inadecuada".





En este marco, aseguró que "uno de los logros del movimiento de la mujer es que nos hizo darnos cuenta que la violación y el abuso no es culpa nuestra", añadió la estrella de 79 años.





En su relación con los hombres, dijo que "en mi vida fueron maravillosos pero víctimas del sistema patriarcal", un contexto en el que "me sentí débil".





"Hasta que en un momento decidí que no iba a renunciar a quien era yo para complacer al hombre con el que estaba", añadió durante la entrevista realizada por la actriz Brie Larson con motivo del Día Mundial de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo en todo el mundo.





Fonda nunca ha tenido pelos en la lengua ni problemas de memoria. Y de ello volvió a dejar constancia en la entrevista atípica. Desveló que fue violada cuando tenía 12 años.





La conversación entre ambas ganadoras de un Oscar echó un vistazo al pasado de una de las grandes leyendas vivas de la meca del cine. Eso sí, la hija de Henry Fonda no quiso explicar quién fue su agresor. Es algo que presumiblemente se llevará a la tumba, una actriz que reconoce que tardó muchos años en saber tomar las decisiones adecuadas.





"Me llevó 60 años aprender a decir que no", dijo la protagonista de Descalzos por el parque. "Si alguien me ofrecía cualquiera cosa decía que sí", admitió.





"Acepté roles que no eran los adecuados y en los que se aprovecharon de mí". Se refirió además al feminismo que ha marcado su carrera y personalidad, pero que no brotó hasta alcanzar cierta madurez como actriz. "Crecí en los años 50 y tardé un tiempo en aplicar el feminismo a mi vida", explicó.





"Los hombres de mi vida fueron maravillosos, pero víctimas de un sistema de patriarcado. Me sentí menospreciada". Posteriormente dijo que aprendió a hacerse valer como mujer sin que importara si tenía que complacer a su pareja del momento. "Me convertí en una feminista convencida cuando estaba soltera y vi a Eve Ensler actuar en Los monólogos de la vagina".





Además de eso, en su conversación con Larson (ganadora del Oscar como mejor actriz el año pasado por La habitación), Fonda confesó que no fue todo lo buena madre que hubiera querido, con tres hijos, uno de ellos adoptado.





"Me arrepiento de no haber sido mejor madre, no sabía cómo hacerlo. Pero se puede aprender, así que estudié sobre cómo ser un buen padre", manifestó.





Dijo que nunca es demasiado tarde y que está tratando de recuperar el terreno perdido. "Cuando me muera quiero tener a mi familia alrededor".





Su mamá también





Jane Fonda ya había explicado en 2014 que a su madre la violaron cuando tenía ocho años, y que es algo que la ayudó a entender el porqué de los muchos traumas de su infancia, de su comportamiento atípico y su propia tendencia al maltrato psicológico.





Fonda explicó con motivo del 40 aniversario del Centro de Tratamiento de Violaciones de Los Angeles, que tuvo acceso a los archivos de su progenitora, Frances Ford Seymour, mientras escribía sus memorias, y que fue entonces cuando descubrió los abusos a los que había sido sometida cuando era pequeña.





"En el momento en que leí eso, todo encajó perfectamente", explicó la actriz en casa del multimillonario Ron Burkle, anfitrión de una gala de recaudación de fondos.





"Entonces entendí el porqué de la promiscuidad, de la cirugía estética sin límite, el complejo de culpabilidad, la inhabilidad para amar o tener intimidad, y entonces pude perdonarla a ella y a mí misma".





Todo ese conjunto de problemas terminó en un suicidio cuando su madre solo tenía 42 años y Jane Fonda 12, una tragedia que fomentó el intenso resentimiento hacia su madre que hace tiempo que la actriz ya ha decidido enterrar.





Fonda defendió sus años de activismo, que comenzó cuando tenía 31 años, y su oposición a la guerra de Vietnam, y aseguró que no le importó que la pudieran excluir de Hollywood y "no volver a trabajar".