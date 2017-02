Revuelo en las redes por la explícita reflexión de Antonio Birabent contra el "tetazo"

El " tetazo " que se lelvó a cabo el martes pasado en varias ciudades del país aún trae cola. Es que las apreciaciones del actor y cantante Antonio Birabent en Twitter no pasaron desapercibidas.

"Lo del #tetazo es una manera de protesta bastante fea. igual que si mañana hacen un #pijazo (aclaro para que no me salten al cuello chicas)", escribió y las respuestas no tardaron en llegar.

Tras ese mensaje, Birabent se vio interpelado por decenas de usuarios que defendían la manifestación. "Tienen muchas ansias de guerra y pocas ganas de leer con atención", concluyó el hijo de Moris.

La manifestación llamada "tetazo" se concretó el martes pasado en distintos puntos del país para repudiar el accionar policial contra unas jóvenes que hacían "topless" en una playa de Necochea.