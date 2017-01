Ricardo Darín habló de política y dio su opinión sobre la actualidad de Argentina

"A mi me sorprendió que ganara Macri", agregó. "Me parece un tipo inteligente y creo en su buena voluntad. Pero estamos recién averiguando si puede sacar adelante el país. De todas formas, es un problema argentino histórico, no de un tipo solo.





Además, Darín advirtió que en la sociedad argentina "hay sectores privilegiados que pueden aguantar embestidas y hay otros que no".





"Hay una cuestión cíclica: aparecen gobiernos progresistas, que pretenden establecer cierta justicia socia, pero paralelamente aparecen hechos de corrupción que dan pena y rabia", agregó rescatando como una experiencia de gestión positiva la de Lula Da Silva en Brasil.





Fuente: AméricaTV

El actor Ricardo Darín señaló en una entrevista con Viale 910, por radio La Red, que "tendría que haber llegado la hora de pensar en un país a futuro y que el reacomodamiento global no nos puede llevar cinco años más".