Rige un alerta por lluvias y tormentas para toda la provincia

Este viernes a las 17, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias y tormentas para toda la provincia de Santa Fe, y emitió un alerta a corto plazo que también advierte sobre ocasional caída de granizo.

Hasta las 23, rige un alerta que indica que en el área de cobertura, que también comprende noroeste de la provincia de Buenos Aires, este de Catamarca, Córdoba, centro y sur de Corrientes, Entre Ríos, noreste de la Pampa, este de La Rioja, San Luis y sur de Santiago Del Estero. "Comenzaron a desarrollarse áreas de lluvias y tormentas en la zona de cobertura, se espera que algunas de estas sean localmente fuertes, provocando abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo", anuncia el SMN.

Además advierten que "estas condiciones se mantendrán por lo menos hasta la noche del sábado 18, no se descartan mejoramientos temporarios".

A las 12.30, también se emitió un aviso a corto plazo para 12 departamentos de la provincia, que advierte por tomrentas fuertes con ocasional caída de granizo. El mismo alcanza a La Capital, Belgrano, Castellanos, Garay, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín y Vera.

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

El Gobierno de la Ciudad informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por posibles lluvias y tormentas intensas en nuestra región, con ocasional caída de granizo. Por ese motivo, el Municipio recuerda a la población la importancia de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente solicita que no se coloquen las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas. Además, se recomienda especialmente a los responsables de obras en construcción, verificar que no existan materiales sueltos que puedan provocar accidentes.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se reciben reclamos a través de las redes sociales: facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.