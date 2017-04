Rige un alerta meteorológico por vientos fuertes para Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer este jueves a las 19 un alerta por vientos fuertes, que incluye al centro y sur de la provincia de Santa Fe, oeste centro y sur de Buenos Aires, este de Catamarca, Córdoba, centro y este de La Pampa, este de La Rioja y Mendoza y San Luis.





El informe indica que "sobre el área de cobertura se preve una gradual intensificación de los vientos del sector norte, durante el periódo nocturno, alcanzando velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h en forma localizada"





A su vez, el alerta asegura que "la intensidad de los vientos disminuirá gradualmente hacia la mañana del viernes 7"

Embed Alerta meteorológico para el fin de semana en #SantaFe ► https://t.co/C50U3SX00r pic.twitter.com/XEvuDh2Y69 — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 5, 2017



Recomendaciones del Gobierno de la Ciudad





Frente a esta información, el Municipio aconseja evitar circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.





También se solicita a los responsables de obras en construcción tomar las precauciones del caso.





Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: facebook.com/; y Twitter: @SantaFeCiudad.