Rivadavia A defenderá la punta ante Colón (SF)

Con la disputa de 9 partidos se pondrá en marcha esta noche la 10ª fecha, 1ª de las revanchas, del Torneo Oficial Raúl Candioti.



El único puntero, Rivadavia Juniors A, será local en el Ezequiel Cerati de Colón (SF), uno de los equipos que marcha en posición de acceso a semifinales. Además, en la A1 sobresale el duelo entre Regatas Santa Fe ante Almagro.



Por otra parte, la fecha del ascenso se disputará de manera completa con el duelo entre GyE B y Banco Provincial, como uno de los más relevantes. En el partido entre Santa Rosa y Rivadavia Juniors B se producirá el estreno de José Torrielli como estratega del local, luego del alejamiento de Rubén Cabrera.





TORNEO OFICIAL - 10ª FECHA - ZONA A1



MARTES 19 DE SETIEMBRE

21.30 Rivadavia A vs. Colón (SF)

21.30 Macabi vs. Alma Juniors

21.30 República del Oeste vs. GyE A

22.00 Regatas (SF) vs. Almagro A

MIÉRCOLES 20 DE SETIEMBRE

21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)





TORNEO OFICIAL - 10ª FECHA - ZONA A2



MARTES 19 DE SETIEMBRE

21.30 Almagro B vs. Kimberley

21.30 Regatas Coronda vs. Sanjustino

21.30 GyE B vs. Banco Provincial

21.30 Santa Rosa vs. Rivadavia B

22.00 CUST vs. El Quillá