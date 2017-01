Robaron en un bar de Alvear y Balcarce

En la mañana de este martes, la empleada del bar ubicado en Alvear y Balcarce llegó como todos los días para abrir el local y se encontró con vidrios rotos y un gran desorden en el interior. En ese momento llamó a la policía y al dueño.





María de los Ángeles relató por LT10: "Apenas llegué llamé al 911 porque vi vidrios tirados por todos lados. Cuando ellos ingresaron no se activó la alarma, las luces estaban apagadas y la caja registradora y todo estaba revuelto. Me llamó la atención que en la cocina, en la heladera, hay un imán grande con todos los cuchillos de trabajo y no estaban", detalló.





Además contó que el local cuenta con cuatro cámaras de seguridad, que serán puestas a disposición de la justicia.