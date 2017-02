Roger Waters quiere tocar en la frontera entre México y EEUU

El ex cantante y bajista de Pink Floyd, Roger Waters, afirmó hoy que quiere dar un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump quiere levantar un muro para evitar el ingreso de inmigantes sin papeles a su país."Lo haría con el fin de realizar una acción humanitaria", dijo Waters, de 73 años, citado por la agencia de noticias DPA.El músico indicó además que también haría lo mismo "entre Israel y Palestina para eliminar estas espantosas barreras", en alusión al muro levantado por Tel Aviv en Cisjordania, el territorio palestino ocupado.Waters celebró la caída del Muro de Berlín con un concierto en 1990 ante medio millón de personas, en el que interpretó el disco "The Wall" con un show gigantesco.Hasta hace pocos años continuaba de gira con ese espectáculo.El músico británico, que reside hace tiempo en Estados Unidos, criticó el proyecto de Trump de construir un muro en la frontera con México. La humanidad debe reconocer que "todos somos seres humanos y debemos darnos cuenta cómo podemos vivir juntos", dijo Waters.Por su parte, el presentador de televisión y humorista estadounidense Conan O'Brien pidió "asilo" a los mexicanos de manera preventiva, por si el gobierno de Trump le prohibiera regresar a su país por un programa que grabará en México."Yo sé que hemos tenido unos problemas entre México y los Estados Unidos, pero no se preocupen; yo voy a arreglar todo", dijo O'Brien en una carta que leyó al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México.Sin embargo "si mi visita enoja a ciertas personas en mi gobierno, es posible que no me dejen regresar", advirtió, y preguntó: "¿Alguien tiene un lugar donde pueda dormir para los próximos cuatro años?"O'Brien grabará en México un episodio de su programa "Conan", que se llamará "Conan sin fronteras.Hecho en México", con participación del actor mexicano Diego Luna y el ex presidente de México Vicente Fox (2000-06), un fuerte crítico de Trump.Las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero pasado, en particular por su amenaza de obligar a México a pagar un muro que planea construir en la frontera.