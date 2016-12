Rojo de impotencia: Colón cayó por 2 a 0 ante Independiente

La despedida ante su gente no fue la esperada. Colón cayó frente a Independiente jugando un mal partido y siendo superado por su rival. Un poco se pareció el elenco sabalero al que había jugado ante Estudiantes, Newell's y varios pasajes del choque frente a Huracán. No estuvo fino con la pelota en los pies, generó poco en ataque y además el Rojo le llegó mucho, le marcó dos goles y pudo haber anotado algunos más.

Está claro que Independiente no es Huracán, y todo lo que perdonó el Globo una semana atrás en esta ocasión no ocurrió ya que el elenco conducido por Gabriel Milito fue contundente y pegó en el momento justo. El gol de Maximiliano Meza (la figura del partido) fue clave para comenzar a jugar con la desesperación del conjunto rojinegro, obligado a salir a buscar el resultado.

Hasta el tanto del ex-Gimnasia, a los 27' del primer tiempo, el que mejor manejaba el balón era el equipo de Avellaneda sin tanta profundidad pero con mayor criterio. En cambio el local apostaba mucho por los pelotazos frontales para Ismael Blanco y Nicolás Leguizamón, que no podían ante la férrea marca de Víctor Cuesta y Nicolás Figal.

De esta manera se convertía en un equipo previsible, ya que por las bandas no desnivelaba pese al empuje de Nicolás Silva que era el más activo de los dos, ya que a Gerónimo Poblete esa posición como carrilero por izquierda lo perjudica notablemente, porque no siente el ida y vuelta por la banda.

Por la zona central el mejor era Fidencio Oviedo, quien jugaba de primera y no se entretenía en trasladar el balón, algo que en cambio sí hacía Pablo Ledesma. Colón no encontraba los caminos para inquietar a Martín Campaña y el Rojo a partir de la ventaja en el marcador jugaba con mayor tranquilidad y esperando alguna contra con la potencia de Diego Vera y el desequilibrio de Meza.

Esa primera etapa se extinguió entre la impotencia del Sabalero por vulnerar el arco del visitante y el conformismo de Independiente de no arriesgar más de la cuenta y dejar que Colón se venga para intentar cerrar el resultado que era de apenas un gol.

Y estuvo cerca de lograrlo en el amanecer del segundo tiempo ya que en ese primer minuto Lucas Ceballos perdió una pelota en la salida, Meza habilitó a Fabricio Bustos quien de cara al arco de Jorge Broun remató al lado del caño derecho. El volante rojo desperdició una chance inmejorable que hubiera podido sentenciar la historia.





Eso le dio vida al local pero no por el juego desarrollado, sino por la coyuntura de perder por apenas un gol. Paolo Montero movió el banco, sacó a Blanco de flojo partido y metió a Tomás Sandoval, quien luego sería protagonista de una jugada desafortunada, que terminó con el delantero siendo trasladado en una ambulancia a un sanatorio por un fuerte traumatismo en la cabeza.

Esa acción generó un desconcierto total y el encuentro se detuvo varios minutos, por lo cual costó volver a la acción. Después de eso Colón tuvo la chance de empatar en un tiro libre ejecutado por Iván Torres, que se fue muy cerca del caño derecho de Campaña. Fue la acción más propicia, lo que habla a las claras las enormes dificultades evidenciadas como para convertir.

El ingreso de Mauro Dalla Costa (hizo su debut) no fue solución, como así tampoco el de Christian Bernardi, decisivo en el juego anterior ante Huracán. Encima cuando se jugaba tiempo de descuento un ex-Colón, como Germán Denis, con una muy buen definición cruzada venció a Fatura Broun y estableció el 2-0 definitivo y al cabo justo.

Desde lo futbolístico Colón defeccionó, la actitud de correr y meter fue la misma de siempre, pero a veces con eso no alcanza. Por más empuje demostrado, careció de argumentos para superar a su adversario. Es indudable que al equipo le falta recambio en la ofensiva.

El Sungui Blanco ya hace varios encuentros que está un nivel bajo, Leguizamón sigue siendo el punta más incisivo pero tampoco se le puede pedir demasiado. Sandoval debió salir lesionado pero es cierto que tiene tan solo 17 años. Y este domingo sumó sus primeros minutos Dalla Costa, además de que Diego Mayora no es tenido en cuenta por el DT.

Dentro del área falta mayor presencia, más allá de que Colón generó poco para sus delanteros. No obstante, tampoco pudieron sacar provecho de un equipo como Independiente que defensivamente no venía jugando bien y que se mostró firme en la marca; quizás más por defectos de Colón que por méritos propios.

Resta un partido más para finalizar el año futbolístico. Nada menos que la visita a la Bombonera para jugar ante Boca, que es el único puntero del torneo y que viene de cosechar tres triunfos consecutivos ante San Lorenzo, Racing y River . Por lo cual será un compromiso realmente muy complicado.

Por ese motivo, era necesario poder sumar en la última presentación como local para ir con tranquilidad a disputar la próxima fecha, pero no pudo conseguirlo y lo más preocupante es que equivocó los caminos. No es lo mismo el partido que perdió ante Newell's que el de Independiente.

Ante la Lepra tuvo pasajes de buen fútbol y cayó en el final de manera inmerecida. Este noche también se quedó con las manos vacías pero la sensación fue diferente ya que no hizo nada desde el funcionamiento para cambiar el rumbo del cotejo. Los 20 puntos hasta aquí son importantes, pero obviamente que no se puede dar el lujo de perder dos encuentros consecutivos en el Brigadier López. Es verdad que fue ante rivales importantes, pero no es buen síntoma de seis partidos en casa ser derrotado en tres. La caída es dolorosa, pero más debería serlo el flojo rendimiento que este domingo lo condenó a irse de la cancha son un sabor amargo.