Rubén Rézola: "En el Mundial me fue bien"

El deportista santafesino Rubén Rézola es uno de los deportistas de elite más importantes de nuestro país. Viene de competir en el Mundial de Canotaje de velocidad que se llevó a cabo en Racice, República Checa.







Sumó así su quinta participación mundialista, buscó refrendar su gran actuación en Italia 2015, en la que le permitió acceder a los Juegos Olímpicos de Río 2016. "En el Mundial me fue bastante bien, en lo que va del año fue la única competencia que tuve que afrontar. Mi miedo era que al no haber competido, la ansiedad y el nerviosismo me jueguen en contra, pero la verdad que no, ya que estuve muy tranquilo".





Agregó que "estuve entrenando en España, y la competencia que tuve fue para mí una de las mejores. Porque en la final pude remar realmente bien, fui medalla de bronce hasta los 185 metros, me faltaron 15, pero es algo que se puede mejorar. La verdad es que me voy muy motivado aunque hubiese querido estar más adelante, porque me sentí re bien".













Rezola1.jpg











El deportista formado en el Club Náutico El Quillá, expresó que "en lo que queda de esta temporada en mi caso no hay actividad. En breve hay un campeonato panamericano, el cual yo no voy a concurrir, porque servía más que nada para lograr conservar el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación. Atendiendo a que el sistema hace revalidar las becas, y como fui finalista del mundo, no neesito ir al Panamericano".





Tras la presentación de la campaña de prevención de consumos problemáticos en la Legislatura Provincial, Terminator le dijo a Ovación que "me viene muy bien para relajar el cuerpo pensando en el 2018 que va a ser un año muy duro. En lo personal me queda el Argentino de Clubes, y ahí si ya no tengo más actividad para el 2017".







Destacó que " tuve una sola competencia este año, igualmente tuve que asistir a selectivos y controles que hacen por parte del cuerpo técnico argentino. Allí vieron si estaba en condiciones de ir al Campeonato del Mundo, porque estaba entrenando en Santa Fe, en forma individual, sin mis entrenadores, por razones de estudio".













Rezola2.jpg











El ganador del oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, sostuvo que "este es mi lugar, entrenar sólo no me molesta, y bueno, ya veremos como se distribuye el calendario del año que viene. Los Mundiales ya se que se van a realizar tres, está programada una concentración en Europa con el equipo español. Eso es bueno porque me permite trabajar bien, los chicos me abrieron las puertas y el entrenador es excelente".





Finalmente, explicó que "todo lo que voy haciendo es ir tratando de mejorar lo que no se hizo en el ciclo anterior en dirección a los Juegos Olímpicos. En el caso anterior, posterior a Río de Janeiro se dió que tuve mucha actividad, tuve como seis competencias, y eso desgasta el cuerpo y la cabeza. Ahora eso se modificó, para apaciguar las aguas y llegar bien a Tokio".