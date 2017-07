Rumores del posible interés de Colón por un enganche

Colón arranca esta semana con los trabajos pensando en el próximo semestre, que será igual de exigente con la Súperliga y, un poco más allá, con la 3ª participación en la Copa Sudamericana. Para ello, el entrenador, Eduardo Domínguez , le presentó una lista de los jugadores que necesita para reforzar el plantel al presidente, José Vignatti. Es así como ya se llegó a un acuerdo con el arquero Gonzalo Marinelli, el lateral derecho Gustavo Toledo y el mediocampista central Matías Friztler.









Pero son tres de los varios más que seguramente se incorporarán. En ese sentido, la danza de nombres sigue siendo vertiginosa y, en las últimas horas, se engrosó con el apellido de un jugador que actualmente está militando en Chile . Desde hacía unas semanas se venía manejando que la dirigencia estaría buscando el exterior y es así como se conocieron las versiones de quién sería.









Se trata del argentino nacionalizado paraguayo, Luis Fariña, de 26 años, que se desempeña en la Universidad de Chile. Es enganche y arrancó su carrera en Racing, luego pasó por Baniyas de Emiratos Árabes Unidos, Deportivo La Coruña y Rayo Vallecano de España y Asteras Tripolis de Grecia.





No se tiene certeza de que haya habido contactos y más que nada podría tratarse de un ofrecimiento, pero es un puesto que Domínguez anda queriendo completar, pese al interés previo por Juan Manuel Vázquez de All Boys, aunque sería más una apuesta que otra cosa. Sin embargo, la llegada de Fariña no sería del todo sencilla y lo económico ya parte como una traba.





Así y todo, recién es un mero trascendido y, en las próximas horas, se sabrá si tuvo algo de verdad o no.