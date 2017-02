Russo: "Solo por la mitad del pase"

Lanús apuntó a Rolando García Guerreño y es uno de los objetivos que tiene en este mercado de pases donde Jorge Almirón le pidió a los dirigentes un marcador central para potenciar el equipo de cara a las competencias que tendrá en 2017. El DT conoce al paraguayo de Godoy Cruz.





Unión tiene el 50% de la ficha del guaraní mientras que la otra parte pertenece a un grupo empresario donde estaría Cristian Bragarnik, quien representa al jugador y a Almirón (DT Granate). En el contrato del defensor con el Tate hay una cláusula de salida de 1.000.000 de dólares, aunque la entidad del sur del Gran Buenos Aires está dispuesta a activarla solo por la mitad.





En diálogo con "Dale Dale Deportivo" que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), Nicolás Russo, presidente del Granate, contó: "Al jugador lo ofreció el representante (Bragarnik), al técnico le interesa, se trata de un jugador que ya sonó en el libro de pases pasado. El representante nos manifestó que hay una cláusula de 1.000.000 de dólares, que el pase es mitad de Unión y mitad de un grupo. Nosotros le respondimos que Lanús está en condiciones de comprar solo la mitad del pase, no tiene problemas en abonar los 500.000 dólares al contado; es el único dinero del que dispone", comenzó.





Y agregó: "Hablé con Marcelo Martín (vice de Unión) y le comenté de esta situación, la decisión es de Unión y no queremos entorpecer la relación del club con el jugador. Simplemente ofertamos comprar el 50% del valor que tiene la cláusula de salida. La respuesta que nos dieron es que Unión no está dispuesto a venderlo en ese monto por lo que si no se puede hacer no se hará, buscaremos otro central. Honestamente por cómo está el fútbol argentino hacer una erogación importante de dinero es complicado y está la chance de Leandro Vega de River, que lo conozco de los seleccionados juveniles, tiene muchas condiciones. La idea es traer a García Guerreño pero si no se puede buscaremos otro defensor que esté al alcance de Lanús".





Las alternativas

Hay dos nombres en carpeta para llegar a Unión si se va García Guerreño. La prioridad es el paraguayo Carlos Adalberto Rolón (Guaraní) y la alternativa Rodrigo Erramuspe.





¿Vuelve el 24 de febrero?

Russo también habló de las gestiones que se llevan adelante para el regreso del fútbol oficial y contó: "Nos pusimos de acuerdo los dirigentes, estuvimos reunidos con Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia) y Fernando Marín (coordinador de Fútbol para Todos) a los cuales les dijimos que estamos en condiciones de cumplir con los puntos que nos habían pedido. Hay una muy buena predisposición de parte de ellos y todos los funcionarios, estamos muy contentos por cómo vienen las negociaciones por lo que vamos a tratar de ver si podemos adelantar la fecha de inicio del torneo si es que están dadas las condiciones".





"Para que arranque el torneo hace falta dinero en efectivo para algunos clubes, ya que hay una gran parte que tienen necesidades muy grandes. Si se dan esas condiciones vamos a arrancar el 24 de febrero. Hay una predisposición de todas las partes, se está gestionando adelantar algún pago. El 24 de febrero se realizará la Asamblea donde se elegirá una fecha para las elecciones que pueden ser a partir de esa fecha a los 30 días o un poco antes. Las mismas se llevarán a cabo y los candidatos que se quieran presentar podrán hacerlo, hasta ahora el único que se manifestó fue Chiqui (Claudio Tapia). Lo importante es que haya acuerdo en reformar el Estatuto, ya que la idea es normalizar la AFA ".