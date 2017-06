Obesidad infantil: en el Alassia el número de atenciones crece año a año

Recientemente la revista New England Journal of Medicine dio a conocer alarmantes cifras sobre el incremento de la obesidad en el mundo, tanto en adultos como en niños. En dicho informe se indica que las cifras se duplicaron desde 1980 a 2015, año en el que se detectaron 107,7 millones de infantes y 603,7 millones de grandes con esta enfermedad en el planeta.

La tendencia, según detallaron a UNO Santa Fe desde el sector nutrición del Hospital de Niños Orlando Alassia, se repite en el mencionado nosocomio. En este sentido, la médica pediatra especialista en nutrición y diabetes infantil Ana Laura García –M. P. 6.396– dijo: "No tenemos cifras específicas, pero sí puede afirmarse que se incrementa año a año el número de consultas y de casos que requieren internación".

La profesional remarcó que "son múltiples los factores que influyen" y detalló: "A la mala alimentación, por exceso de consumo de productos procesados que tienen más grasas de mala calidad, más sal y menos nutrientes; se le suma la falta de actividad física que se relaciona con el uso indiscriminado de la tecnología que provoca sedentarismo, sumado a la inseguridad de las calles que hace que los chicos pasen más horas encerrados en sus casas y no en las plazas como pasaba antes".

Asimismo, la experta hizo hincapié en la falta de políticas públicas que puntualicen sobre la educación alimentaria y la prevención de esta patología.

"Al contrario de las antiguas creencias, el sobrepeso y la obesidad en la niñez no son sinónimos de salud ", dijo la pediatra y remarcó: "Muchas veces los chicos con obesidad tienen padres que tienen la misma enfermedad o no saben comer y piensan que por comer light se está haciendo bien, pero no es así. El exceso de productos de ese tipo puede ser engañoso".