Sampaoli: "Dejamos pasar una oportunidad importante"

El director técnico Jorge Sampaoli asumió anoche que el seleccionado argentino quedó "más complicado" para lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018 luego de los empates cosechados ante Uruguay y Venezuela en la penúltima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.





El santafesino admitió que el plantel "albiceleste" tenía "la ilusión de estar entre los clasificados" al término del partido de esta noche ante los venezolanos en Buenos Aires , por lo que los jugadores sintieron el impacto de "una situación compleja desde lo anímico".





"Resultados como el de hoy afectan por la esperanza que hay en el país de poder jugar el Mundial. Pero hay que levantarse y afrontar los dos partidos que quedan con todo el profesionalismo", explicó en la conferencia de prensa posterior a la igualdad 1-1 con el último de la competencia. Sampaoli avisó que Argentina no cambiará su planteo para los últimos dos partidos (Perú, de local y Ecuador, de visitante) el mes próximo y que su equipo insistirá en "una búsqueda desmedida" como la que ensayó ante ante Venezuela.





"No interpreto el fútbol de otra manera", contestó afirmado en sus convicciones, después de valorar parte de la actuación de su debut como DT del seleccionado en el país. "En el primer tiempo generamos once chances claras de gol, pero por falta de contundencia el rival estuvo siempre en el partido. Si Argentina vuelve a jugar como en la primera parte de hoy, estaremos más cerca de conseguir la clasificación", confió.





"Me enoja ser superior y no poder ganar, más por la instancia importante de la que se trataba. Dejamos pasar una oportunidad muy importante. Ojalá que esta incomodidad que vive el equipo no nos confunda ni nos bloquee de cara al futuro", anheló Sampaoli.





Al momento de reconocer las falencias, el técnico indicó que su seleccionado tuvo "un grado de confusión después del gol" de Venezuela, que puso el 0-1 parcial, y que ello provocó "una deformación" en el funcionamiento. También reconoció como algo "preocupante" que Argentina "no haya podido aprovechar" la disposición de un jugador de la jerarquía de Lionel Messi, sobre quien opinó que estuvo "por encima del resto".





"Lio se hizo cargo del partido en varios momentos", destacó Sampaoli, que por primera vez pisó el césped del estadio Monumental, un sueño que albergaba desde pequeño a partir de su fanatismo por River, aunque seguramente nunca imaginó que ese día tan esperado resultaría así. Finalmente, dijo que Ángel Di María sufrió "una distensión" muscular pero desconoció su gravedad, aunque sí aceptó que su salida en el primer tiempo condicionó las posibilidades ofensiva del seleccionado.