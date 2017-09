San Lorenzo espera por Arsenal con equipo alternativo

San Lorenzo, que viene de conseguir un gran triunfo ante Lanús por 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, recibirá hoy a Arsenal por la tercera fecha de la Superliga con un equipo alternativo, ya que reservará titulares para la revancha ''copera'' del jueves próximo en el estadio del granate.





El partido de hoy se jugará desde las 18.05 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Federico Beligoy y transmisión de Fox Sports Premium. El técnico de San Lorenzo, el uruguayo Diego Aguirre, explicó que priorizará la Copa Libertadores y por eso guardará a la mayoría de sus titulares para el encuentro de vuelta de los cuartos ante Lanús, el jueves próximo en La Fortaleza.





El equipo será parecido al que igualó sin goles con Rosario Central en la segunda fecha de la Superliga. Sebastián Torrico estará en el arco y la dupla central será con Gonzalo Rodríguez y Marcos Senesi; sin embargo, los laterales no fueron confirmados. Víctor Salazar no podrá estar ya que debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Central y su lugar lo ocuparía Nicolás Zalazar.





En tanto, Paulo Díaz y Marcos Angeleri tendrían descanso y reaparecería Gabriel Rojas. En el medio jugarían Facundo Quignon, Rubén Botta, Gabriel Gudiño y Alexis Castro, aunque hay alguna posibilidad de que Leandro ''Pipi'' Romagnoli tenga minutos en cancha. Nicolás Reniero jugará como único punta en lugar de Nicolás Blandi. San Lorenzo, en esta Superliga, empató 1-1 ante Racing en el debut y después igualó sin goles ante Central. Así, figura 19º con dos unidades.





Por su parte, Arsenal buscará sumar por primera vez en el torneo: perdió 2-1 contra Estudiantes de La Plata en la primera fecha y 1-0 como local ante Colón de Santa Fe en la segunda.





El conjunto dirigido por Humberto Grondona no tendría modificaciones respecto de su última presentación. San Lorenzo de Almagro y Arsenal de Sarandí jugaron 28 partidos en la Primera División del fútbol argentino, con 12 victorias para el Ciclón, nueve triunfos para Arsenal, y 7 empates.





Probables formaciones



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Nicolás Zalazar, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta; Facundo Quignon, Rubén Botta, Gabriel Gudiño y Alexis Castro; y Nicolás Reniero. DT: Diego Aguirre.



Arsenal: Pablo Santillo; Leonardo Rolón, Facundo Monteseirín, Marcos Curado y Claudio Corvalán; Sergio Velázquez y Emiliano Papa; Lucas Wilchez y Federico Milo; Rodrigo Contreras y Ramiro Carrera. DT: Humberto Grondona.



Árbitro: Federico Beligoy. Cancha:

Estadio Pedro Bidegain.

Hora de inicio: 18.05.

TV: Fox Sports Premium.