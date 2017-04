San Lorenzo y Sanjustino ganaron en el inicio de la 4ª fecha de Futsal

Con dos partidos, arrancó la cuarta jornada del Torneo Apertura liguista. San Lorenzo y Sanjustino consiguieron la victoria tras superar a C. C. y D. El Pozo y Santa Fe FC, respectivamente.





Martes 25 de abril.

21:00 hs. C. C. y D. El Pozo 2 - San Lorenzo 12 (2 de Iván Mansilla, 2 de Guillermo Portillo, 3 de Nicolás Díaz, Alberto Correa, Ever Almirón, Fabián Alzugaray y Gastón Benítez)





22:30 hs. Santa Fe FC 3 - Sanjustino 6 (3 de Maximiliano Benítez, Cristofer Schmets, Rodrigo Ávalos y Santiago Alonso)





Miércoles 26 de abril.

En Club Vial.

22:00 hs. Universidad Nacional del Litoral vs. Club Vial





En el Roque Otrino





En el Microestadio de Unión.

22:30 hs. Unión - Villa Dora





Jueves 27 de abril

En Club Vial.

21:00 hs. La Salle - S.T.V. Santa Fe

22:30 hs. Club Alvear - Colón (San Justo)