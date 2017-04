San Lorenzo y Temperley abren la fecha con realidades distintas

San Lorenzo, quinto en la tabla de posiciones, se jugará una de las últimas chances para seguir en la pelea por el título cuando reciba hoy a Temperley, obligado a ganar ya que se ubica penúltimo en los promedios del descenso, en el partido que abrirá la vigésimo primera fecha del Campeonato de Primera División.

Los Cuervos, que dividen sus esfuerzo con la participación en la Copa Libertadores de América, arrancaron el 2017 como escolta de Boca, pero un comienzo irregular, alternando 3 victorias y 3 derrotas, lo alejaron un poco de la vanguardia y peleando por quedar entre los cinco primeros que clasifican a la próxima edición del máximo torneo continental.

El uruguayo Diego Aguirre, técnico azulgrana, no guardará a ninguno de los habituales titulares pese a que el próximo martes, como local, ante Universidad de Católica de Chile , por la cuarta fecha del grupo 4, se jugará gran parte de su futuro en la Libertadores. El delantero Ezequiel Cerutti, sufrió una molestia en el aductor derecho, por esa razón, ingresará Néstor Ortigoza en relación al once inicial que viene de perder 1-0 ante Atlético Tucumán. Asimismo, los jugadores Fernando Belluschi, Franco Mussis, Bautista Merlini y Gabriel Rojas, quienes terminaron con molestias físicas en Tucumán, se entrenaron de manera diferenciada durante la semana y podrán formar parte del equipo titular.

Por su parte, Temperley tiene la urgencia de sumar los tres puntos, ya que no puede seguir resignando terreno en la angustiosa pelea por mantener la categoría, ya que con un coeficiente de 1,015, lo mismo que Sarmiento de Junín, solo supera a Rafaela (0,941) y corre por detrás de Olimpo de Bahía Blanca (1,047), Quilmes y Arsenal (ambos 1,070). El Celeste, que consiguió dos victorias, dos empates y dos derrotas, no consigue regularidad en los resultados, encima, ahora encara una seguidilla de partidos que incluye a Racing Club , River y Arsenal. Gustavo Alvarez, director técnico del Gasolero, no confirmó el equipo titular, pero alinearía a los mismos once que la fecha pasada cayeron por 2-1 ante Rosario Central.