"Santa Fe Antiguo": el "disparador de recuerdos" que suma seguidores en Facebook

"La foto es realmente hermosa", comenta Gustavo. "¿En que calle estaría parado el fotógrafo?", se pregunta Carlos; "Increíble!, Creo que es la mejor foto hasta ahora publicada. Gracias!; manifiesta Rubén; "Bellisima, nunca la había visto", asegura Romulo. "No me gusta, me apasiona", aclara Mario. "Dicen que era uno de los mas lindos del país, increíble su demolición" añade Oscar, a lo que Graciela aporta: "Se demolió en 1908..."





Son solo algunos de los comentarios que genera una foto de " Santa Fe Antiguo" en su página de Facebook . Lo provoca una imagen del año 1900, en donde se observa el Cabildo (demolido en 1908) y la Plaza Principal. Es apenas una foto de las más de 600 que posee la Fanpage que ya tiene mas de 8 mil seguidores.





Lo que comenzó siendo algo familiar, se transformó en el sitio de encuentro de miles de santafesinos. Cada posteo es compartido cientos de veces y se crea un lugar y momento especial: un espacio del recuerdo, de diálogo, de aportes históricos, de conocimiento, de cultura general y de enseñanza; pero también de alegría y tristeza; de emoción y también de lamento.













Se trata de darle continuidad a un libro publicado en el año 2008 que lleva el nombre de "Santa Fe Antiguo" y que pensaba ser el precursor de dos más. María Guadalupe Allassia y Raquel Diez Rodríguez de Albornoz fueron las autoras de ese libro que tenía como intención "reunir páginas literarias e históricas del pasado de Santa Fe"; acompañadas con "fotografías e imágenes del ayer".





La falta de patrocinios detuvieron la impresión y publicación de los siguientes tomos. Eso no frenó la idea de que las imágenes y postales lleguen a miles de santafesinos. Facebook se convirtió en un canal extraordinario para poder compartir las fotos de archivo y también las publicadas en el libro; ya que a través de un link se puede acceder a la versión digital, en forma gratuita.





Marcelo Allassia, hijo de María Guadalupe, comentó a Diario UNO: "Para que no se perdiera todo lo que teníamos en nuestro archivo, y como un pasatiempo familiar, comenzamos la página de Santa Fe Antiguo en Facebook; allá por noviembre de 2013".





"Al principio, fue algo entre nosotros, la familia. Pero lentamente el boca a boca fue corriendo e inesperadamente, nos fuimos encontrando con una grata sorpresa en la respuesta de la gente. Al día de hoy son más de 8.000 personas que nos visitan y siguen nuestras viejas postales y fotografías", contó Marcelo.

"Queremos ser un un disparador de recuerdos", dijo uno de los hacedores de la Fanpage, y agrega: "Es muy emocionante leer los comentarios de todos, en especial de aquellos que viven en otro lugar del país o en el extranjero".

Con la idea de que los seguidores se "compenetren e interactúen con cada foto", quienes administran Santa Fe Antigo no suben más de dos o tres fotos por semana. "Colaboramos sin ningún problema, entregando nuestro material a escritores, estudiantes, escuelas y a todo aquel que nos lo solicite. Sentimos que esa Santa Fe del ayer es de todos y tenemos que colaborar en mantener viva la historia de nuestra ciudad", expresó Marcelo.

Por otro lado, aclara: "Somos extremadamente cuidadosos en mencionar la fuente de una imagen cuando no nos pertenece. Todo lo que hacemos o hemos hecho en SFA es sin afán de lucro alguno, nunca hicimos propaganda del sitio ni jamás hemos recibido subsidios o pagos de instituciones, empresas, políticos o gobierno alguno; todo ha sido a pulmón y con nuestro esfuerzo".

Las principales responsables y creadoras de Santa Fe Antiguo ya no están pero el legado es grande. Raquel Diez Rodríguez de Albornoz y la madre de Marcelo, María Guadalupe Allasia, fallecieron. "Hemos perdido un poco de magia" reconoce Marcelo, aunque promete: "Creemos que podemos continuar SFA por un año más sin perder nuestra esencia"

