Santa Fe Cómo Vamos: Medir la calidad de vida en la Ciudad

Con compromiso renovado de por medio, el Gobierno de la Ciudad y la Bolsa de Comercio de Santa Fe concretaron la quinta edición de la publicación "Santa Fe Cómo Vamos", un compendio de información interrelacionada sobre distintos indicadores que refieren a la calidad de vida, los servicios y el análisis socioeconómico de la capital provincial y su región.

La propuesta forma parte del Programa que a principios de este año renovaron el intendente José Corral y el presidente de la Bolsa de Comercio, Olegario Tejedor; y que cuenta con el aporte de las universidades Nacional del Litoral, Católica de Santa Fe, y Tecnológica Nacional–Facultad Regional Santa Fe, y la Fundación Ejercicio Ciudadano, que conforman el Consejo Asesor.

La publicación hace el seguimiento de más de 100 indicadores sobre demografía, vivienda, educación, salud, seguridad, empleo y actividad económica, servicios públicos y movilidad urbana, ambiente, gobernanza y calidad institucional. Si bien el estudio comprende el período 2015, en el mismo se incorpora información que permite entender la situación actual de los habitantes de la ciudad, que en algunos indicadores se amplía al Gran Santa Fe.





Empleo y actividad económica

De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares al segundo trimestre de 2016, de los 516.000 habitantes que tiene el Aglomerado Gran Santa Fe, 214.000 son personas en edad económicamente activa; estando 11.000 desocupadas y otras 10.500 en búsqueda de ampliar sus horas de trabajo. Es decir que la deuda de generación de empleo, público y privado, afecta a 21.500 personas.

De todas maneras, el análisis comparativo de la situación en el Gran Santa Fe con respecto al resto de los aglomerados, indica que su tasa de desempleo (5,0%) se encuentra por debajo del promedio nacional (9,3%), como también del Gran Rosario (11,7%).

En 2016, el contexto económico presentó dificultades en la generación de empleo, pero se destaca que no se haya registrado caída de empleo ni aumento de la tasa de desempleo. Si se toma en cuenta la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, se observa que disminuyó la expectativa de las empresas de incorporar personal: en 2015 no llegaba al 25%, mientras que en la primera mitad de 2016, este porcentaje fue del 15%. "Pero la buena noticia fue que no se registró ni en 2015 ni durante el primer semestre de 2016 una caída en el empleo privado, en el segmento de los registrados. De hecho en el primer semestre de 2016 los registros crecieron. Según estadísticas de AFIP este incremento fue de 2.600 puestos", explicaron los autores de la publicación.

Las tres actividades que representan el mayor porcentaje de empleo registrado son el comercio, la enseñanza y la industria. En 2016 la actividad que más creció en creación de empleo registrado fue la de servicios de transporte y almacenamiento. En relación a la participación en la actividad económica esta actividad está en cuarto lugar, luego de comercio (60%), industria (10%), y la intermediación financiera (6,5%). Otra actividad que se destaca en la ciudad es la construcción, con un incremento permanente en la generación de puestos de trabajo registrados (2015 y primer semestre de 2016).

En el ámbito económico, otro dato destacado se vincula con la exportación: en 2015 las empresas realizaron exportaciones por 29,8 millones de dólares, lo cual está representado en un 64% por productos industriales. "El valor promedio de la tonelada exportada es de U$S 1.967, muy superior al promedio provincial y nacional. Esto da cuenta del alto valor agregado de nuestra producción de exportación, que cuenta con empresas de base tecnológica que aportan alto valor agregado a los productos", explicaron desde el equipo técnico.





Seguridad ciudadana

Sin duda entender la situación de la seguridad ciudadana es primordial para mejorar la calidad de vida de los habitantes. El principal indicador refiere a la tasa de homicidios: en 2015 se registraron 111 homicidios en el Departamento La Capital, las víctimas fueron hombres en un 96,4% de los casos y el 53,2% tenía menos de 26 años de edad.

A 2015 la tasa de homicidios en el departamento La Capital retorna a valores del año 2013, que representan la media histórica, registrando 20 homicidios por cada 100.000 habitantes; cabe recordar que 2014 la tasa registró un pico de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la publicación se brinda un análisis de esta situación, donde se destaca que los distritos Noroeste, La Costa y Suroeste son los que registran los valores más altos en la ciudad.

Por otra parte, en la ciudad de Santa Fe también son hombres las principales víctimas de violencia autoinfligida (suicidio). En 2015, el 26,7% de las víctimas son jóvenes entre los 20 y 29 años de edad.

En relación a los hechos de inseguridad sobre el patrimonio privado de los ciudadanos, según datos del del Observatorio Social de la UNL (Onda 2015–2016), el 22,0% de los hogares indicó ser víctima de delito, registrándose una disminución del indicador respecto de 2014. Datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, indican que durante el año 2015 se registró un incremento del 22,2% en robos de automotores, respecto del año 2014.





Seguridad vial

En relación a los siniestros viales, si bien se mantiene la cantidad de accidentes con lesionados, disminuye la cantidad de víctimas fatales. De acuerdo a datos del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, son 41 las víctimas fatales en siniestros viales con lesionados en 2015, mientras que en 2014 fueron 52. En 2015, para la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe se registraron 2.233 siniestros viales con lesionados, manteniendo los valores del año anterior. Vale destacar que el 42,3% de los vehículos involucrados son motos/ciclomotores.

El análisis por vehículo en que se traslada la víctima señala que en el año 2015 la tasa de siniestralidad mortal para motos es de 4,0 mientras que para los automóviles es de 0,3, lo que expresa 4 muertes de motociclistas por cada 10.000 motos y menos de una muerte de automovilista por cada 10.000 autos.





Equipo de trabajo

La redacción del informe estuvo a cargo de los equipos técnicos del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF y del Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas del Gobierno de la Ciudad; quienes efectuaron la compilación y análisis de la información brindada por distintas fuentes: las áreas de estadísticas de los Ministerios provinciales de Educación, Salud, Seguridad, Economía y Trabajo; de las empresas que prestan servicios en la ciudad; como así también de organismos nacionales como el INDEC, del Observatorio Social de la UNL y de las diversas dependencias del Municipio que permiten monitorear las metas del Plan Santa Fe 2020.

La versión digital de la publicación ya se encuentra disponible en la página web del municipio http://santafeciudad.gov.ar/gobierno/transparencia/como_vamos.html, donde también pueden descargase las ediciones anteriores. También puede consultarse en la página web de la Bolsa de Comercio de Santa Fe: https://www.bcsf.com.ar/ces/