Santa Fe: crearon un test para saber el sexo del bebé en cinco semanas

"Estamos muy contentos pero como investigadores que somos estamos mirando más lo que nos falta que lo que hemos logrado", dijo a Diario UNO Guillermo Ramos, líder del equipo de profesionales que desarrollaron el nuevo conocimiento.





Se trata de cuatro investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que diseñaron un método para determinar el sexo de los bebés durante la quinta semana de gestación mediante un simple análisis de la sangre de la madre. Se trata de un procedimiento que revoluciona este tipo de pruebas que hasta ahora se hacían solo por medio de imágenes y por lo menos en el quinto mes.

"Se estaría reemplazando una técnica agresiva por simplemente una punción sanguínea periférica" - Guillermo Ramos, investigador.

Bajar las ansiedades del padre o de la madre por conocer el sexo del bebé no es la única función del test. En este sentido, ayuda al diagnóstico de algunas enfermedades asociadas al cromosoma X, como la enfermedad de Duchenne y algunos tipos de hemofilia, y otras como la hiperplasia adrenal congénita, que produce virilización del feto.





El método fue desarrollado por el equipo del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FByCB) de la UNL, compuesto por los docentes e investigadores Luisa Gaydou, Adriana Follonier, Verónica Bosquiazzo y dirigido por Guillermo Ramos. Según este último, la técnica se basa en la determinación de tres genes asociados al cromosoma Y que permiten conocer el sexo fetal en forma temprana durante el embarazo. Hasta el momento, era una información que se podía conocer solo por medio de técnicas como las ecografías.





En diálogo con el matutino, Guillermo Barros, explicó: "Lo más importante es la posibilidad de determinar el sexo del feto en forma muy precoz, en la quinta o sexta semana de gestación". Además, sostuvo que se trata de un procedimiento "novedoso" y que obedece a dos cuestiones: "En primer lugar los genes que elegimos para determinar el sexo nos dan una certeza por encima de un 98 por ciento, que es muy alto. En segundo lugar se trata de un método más económico. Es decir, hay otras tecnologías que utilizan sondas que son mucho más caras. Entonces, esto es más accesible a los laboratorios de mediana complejidad. La ventaja que tiene es que simplemente se realiza a través de una extracción de sangre del brazo de la mamá. Entonces, se estaría reemplazando esa técnica agresiva por simplemente una punción sanguínea periférica".





El proyecto duró años y se realizó a partir del Curso de Acción de Transferencia Tecnológica que brinda la UNL por medio del Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (Cetri-Litoral).





El profesional destacó que el avance es importante a nivel país. "A nivel nacional es prácticamente total el avance. A nivel internacional hay algunos grupos que están trabajando", indicó. Si bien se mostró satisfecho por el logro, afirmó: "Como investigadores que somos, estamos mirando más lo que nos falta que lo que hemos logrado".

Respecto a la posibilidad de que el método llegue a la población, precisó: "El paso siguiente es lo que nosotros llamamos la transferencia. Es decir, este nuevo conocimiento se va a transferir a los laboratorios de análisis clínicos de mediana y alta complejidad que manejen biología molecular. Este es el procedimiento para que luego llegue a los pacientes".





El rasgo sobresaliente de esta metodología que se plantea es que se utiliza un reactivo menos costoso, una ventaja para la comunidad porque resulta más accesible.

DetallesTest.jpg



Según el investigador, desde fines de la década del 90 se conoce que hay ADN fetal circulando en la sangre de la madre. "La idea principal de nuestro estudio fue consolidar una metodología de aislamiento de ese ADN fetal, una investigación que resultó exitosa, y encontrar qué combinación de genes asociados al cromosoma del feto nos daban una certeza en la determinación del sexo".





La investigadora Luisa Gaydou manifestó que hace tiempo se creía que la circulación de intercambio era de la madre al hijo, pero ahora los investigadores saben que hay una circulación continua entre ambos. "Hay células de la placenta que se rompen y ese ADN que se libera se pasa a la mamá, y a su vez el bebé libera sustancias en la placenta que van hacia la madre. A partir de esta información nosotros podemos hacer el diagnóstico", contó.





Las enfermedades hereditarias es el punto en el cual pretenden seguir avanzando. Si la madre sabe que tiene historias previas que su hijo puede heredar, es bueno conocer el sexo del bebé con anticipación para decidir un tratamiento temprano en el embarazo. La hiperplasia suprarrenal congénita es un ejemplo de estas afecciones porque provoca problemas en los genitales del bebé. Si se trata al principio del embarazo, se evita la punción de la placenta, un método invasivo con riesgo de aborto.

"Hay células de la placenta que se rompen y ese ADN que se libera se pasa a la mamá, y a su vez el bebé libera sustancias en la placenta que van hacia la madre. A partir de esta información nosotros podemos hacer el diagnóstico" - Luisa Gaydou, investigadora.

"La detección precoz de la trisomías (anomalías numéricas de los cromosomas), la más conocida es el síndrome de Down, permitiría un tratamiento anticipado. Es un buen consejo genético y no es lo mismo para los papás saber de antemano que el bebé va a tener estas problemáticas, ya que se toman medidas al momento del nacimiento y no posteriormente".