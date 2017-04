Santa Fe debuta ante Corrientes en Cañada de Gómez

Santa Fe tuvo un 2016 impresionante para ratificarse como el gran animador de la década en los Campeonatos Argentinos y en esta ocasión tendrá la chance de ser el anfitrión de los mejores 12 seleccionados de todo el país en el Sub 17 que se abrirá este martes en tres sedes de Cañada de Gómez y Totoras. El debut de Santa Fe será desde las 21 frente a Corrientes, al término de la ceremonia inaugural en Sport Club





Santa Fe cuenta con un plantel de jerarquía, que reúne a gran parte de los buenos valores de las categorías 2000 y 2001 y eso lo coloca como uno de los candidatos, con jugadores de proyección y habituales en las selecciones albicelestes. Claro está, que varios de los equipos que llegan a esta competencia tienen potencial de sobra para dar pelea, por lo que se trata de un certamen que pondrá en el rectángulo a un grupo que promete ser importante en el futuro del básquet nacional. No la tendrán sencilla los santafesinos en la búsqueda de retener el título logrado el año pasado y del que repiten en el plantel Francisco Farabello, Juan Ignacio Fernández y Julián Eydallín.





jaime.jpg Gentileza: Prensa FBPSF







Gastón Bertona, Tomás Chapero, Bautista Lugarini e Ismael Amprimo se coronaron campeones U15 en 2016 junto a los DT de este equipo, Roly Dianda y Diego García.





Justamente Dianda eligió a Marco Giordano, Andrés Jaime (Unión SF), Francisco Farabello, Gastón Bertona, Santiago Cabaña, Julián Eydallín, Juan Ignacio Fernández, Bautista Lugarini, Valentín Boscacci, Vicente Garello, Ismael Amprimo y Tomás Chapero. El equipo concentró en Sport desde la pasada semana para encarar el torneo.





En cuanto al formato de disputa, vale mencionar que los 12 participantes estarán divididos en tres zonas de cuatro equipos cada una. La fase de grupos se disputará entre el 25 y el 27 de abril. Los dos primeros de cada zona más los dos mejores terceros entre todas las zonas clasificarán a la fase Campeonato, para definir de la 1ª a la 8ª posición. El restante tercero más los equipos ubicados en la cuarta posición jugarán la fase Estímulo (del 9° al 12° puesto) durante los días 28 y 29 de abril.





La zona A será en Adeo con FeBAMBA, Buenos Aires , Mendoza y Santiago del Estero, mientras que la B se jugará en Sport con Córdoba, Santa Fe, Corrientes y La Rioja. Y la C se disputará en Unión de Totoras con Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Chaco.





En la primera fecha también jugarán desde las 17 Neuquén vs. Chubut, Buenos Aires vs. Mendoza y Córdoba vs. La Rioja, mientras que tras la ceremonia se medirán Santa Fe vs. Corrientes, FeBAMBA vs. Santiago del Estero y Entre Ríos vs. Chaco.





El evento excederá lo que suceda exclusivamente en el campo de juego y se ha dispuesto, entre otras actividades, la realización de una serie de charlas con un rico panel de disertantes integrado Sebastián Uranga, Silvio Santander y Daniel Farabello entre otros.





La primera de estas charlas se dio ayer en Sport, con los entrenadores de las selecciones participantes y será abierta también a entrenadores de la región. Hoy se realizará otra charla, esta vez en Adeo, orientada a los jugadores y entrenadores de la sede Cañada de Gómez, mientras que mañana habrá una tercera y última charla, en este caso en Unión, destinada a los jugadores y entrenadores de la sede de Totoras. E incluso se anuncia la llegada a la ciudad de nombres rutilantes del básquet, como Pepe Sánchez o Fabricio Oberto. El que seguro estará como fiel espectador es el NBA, Nicolás Brussino.